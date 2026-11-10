Arsène Wenger analiza competir contra Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA

Arsène Wenger podría convertirse en el principal candidato para competir contra Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA. El histórico exentrenador del Arsenal analiza la posibilidad de contender en las elecciones de la FIFA 2027, aunque deberá definir su futuro antes del próximo 18 de noviembre, fecha límite para el registro de candidaturas.

El estratega francés, de 77 años, ha recibido presiones de distintos dirigentes del futbol internacional, principalmente de la UEFA, organismo que busca impulsar una alternativa ante el descontento de algunos sectores europeos con la gestión del actual presidente de la FIFA.

Wenger se desempeña como director de Desarrollo del Futbol Mundial de la FIFA desde noviembre de 2019. Sin embargo, su nombre ha tomado fuerza como una posible opción para encabezar una candidatura opositora a Gianni Infantino, especialmente después de las controversias relacionadas con los proyectos comerciales del organismo.

¿Por qué Arsène Wenger podría competir contra Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA?

Uno de los principales puntos de conflicto fue la iniciativa FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba la participación de inversionistas privados en las operaciones comerciales de la FIFA y en los negocios vinculados con la Copa del Mundo. El proyecto generó cuestionamientos entre distintos dirigentes y finalmente fue retirado.

En medio de la polémica, Wenger se deslindó públicamente de la propuesta y aseguró que no había participado en su elaboración. Además, defendió la importancia de mantener una FIFA independiente, transparente e íntegra, con el objetivo de trabajar en beneficio del futbol mundial.

Otro factor que podría influir en su decisión es su situación contractual dentro del organismo, pues su vínculo como director de Desarrollo del Futbol Mundial concluye a finales de 2026. Si decide competir por la presidencia de la FIFA, tendría que dejar su cargo para concentrarse en la campaña.

Para convertirse oficialmente en candidato, el francés también deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad y conseguir el respaldo de al menos cinco federaciones miembro de la FIFA.

La trayectoria de Arsène Wenger es uno de los principales argumentos que rodean esta posible candidatura. Durante sus 22 años al frente del Arsenal conquistó tres títulos de la Premier League y siete FA Cups, además de convertirse en una de las figuras más influyentes en la historia reciente del futbol inglés.

Por ahora, el exentrenador continúa analizando sus opciones y se espera que anuncie su decisión antes del 18 de noviembre. Las elecciones presidenciales de la FIFA están programadas para el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos, donde se definirá quién encabezará el organismo durante el siguiente periodo.