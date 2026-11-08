El mexicano Mateo Chávez marca en la remontada del AZ Alkmaar y rompe racha sin victorias

Mateo Chávez anotó gol en la remontada del AZ Alkmaar, que venció 4-3 al FC Groningen en la jornada 12 de la Eredivisie. El mexicano marcó al minuto 76 para igualar el encuentro y contribuir a una victoria que llegó en tiempo agregado, después de cuatro partidos sin triunfos para su equipo en el torneo local.

El conjunto visitante tomó ventaja apenas al minuto 2, con la anotación de Jacob Ondrejka. La respuesta del AZ llegó siete minutos después, cuando Mexx Meerdink consiguió el primero de sus dos goles para establecer el 1-1 y mantener a los locales en la disputa.

Sin embargo, el Groningen volvió a tomar el control durante la segunda mitad. Brynjolfur Darri Willumsson y Thom van Bergen ampliaron la diferencia hasta colocar el 3-1, un marcador que complicaba las posibilidades del equipo de Alkmaar de terminar con su mala racha.

La situación pudo empeorar cuando Meerdink falló un penal. Pese a esa oportunidad desperdiciada, el AZ encontró una vía para reaccionar al minuto 61, cuando Ayoub Oufkir consiguió el segundo tanto de los locales y redujo la distancia a un gol.

Mateo Chávez aparece para igualar el marcador

Quince minutos después, Mateo Chávez aprovechó un rechace de la defensa tras un disparo de un compañero. El mexicano reaccionó para contactar el balón con un ligero toque y enviarlo a la portería. Su anotación significó el 3-3 y devolvió al AZ Alkmaar la posibilidad de completar la remontada.

La definición llegó en el tiempo agregado. Meerdink tuvo una nueva oportunidad desde el punto penal y esta vez convirtió para establecer el 4-3 definitivo. El delantero completó su doblete y aseguró los tres puntos para el AZ Alkmaar, que volvió a ganar después de cuatro jornadas sin conseguirlo.

Confianza de Mateo Chávez antes de reportar con Selección Mexicana. Mexsport

Chávez llegará con actividad a la Selección Mexicana

El tanto ante Groningen representó la segunda anotación de Mateo Chávez en la presente campaña de la Eredivisie. Su primer gol había llegado en la cuarta jornada, durante la victoria 5-2 frente al Go Ahead Eagles.

El mexicano acumula cinco participaciones directas en goles en el campeonato, con dos anotaciones y tres asistencias. Su contribución ha acompañado la campaña del AZ Alkmaar, que ocupa el quinto lugar de la clasificación, a tres puntos del líder PSV.

Después de su participación en la remontada, Chávez reportará con la Selección Mexicana para disputar la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Jamaica.