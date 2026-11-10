Endrick rompe el silencio sobre su futuro en el Real Madrid: ¿se va en enero?

El delantero brasileño Endrick reconoció que existe la posibilidad de abandonar el Real Madrid durante el mercado de fichajes de enero, con el objetivo de encontrar un equipo donde tenga más minutos de juego. Sin embargo, aseguró que no tomará una decisión apresurada, pues se encuentra cómodo en el club, en España y bajo las órdenes de José Mourinho.

El atacante habló sobre su futuro en una rueda de prensa en Singapur, donde la Selección de Brasil se encuentra concentrada para disputar dos partidos amistosos: ante Singapur, el próximo sábado, y frente a Japón, el 17 de noviembre.

Al ser cuestionado sobre una posible salida del conjunto merengue en la próxima ventana de transferencias, Endrick dejó claro que todavía no tiene definido su futuro.

No sé lo que va a ocurrir en enero (en la nueva ventana de transferencias). Eso está en manos de Dios. Tan solo pido que sea lo mejor para mi carrera. Lo que tenga que ocurrir que ocurra. Voy a seguir con los pies en el suelo para hacer lo mejor", declaró en palabras difundidas por el canal oficial de YouTube de la Confederación Brasileña de Futbol.

Endrick busca más minutos ante la competencia de Mbappé

Uno de los principales obstáculos para el brasileño en el Real Madrid es la competencia por la titularidad con Kylian Mbappé, a quien reconoció como "uno de los mejores jugadores del mundo".

A esta situación se suma una lesión que ha limitado su participación durante la temporada. De acuerdo con las cifras mencionadas por el propio entorno de su campaña, el atacante apenas acumula 141 minutos en siete partidos, una situación que lo ha llevado a considerar alternativas para continuar con su desarrollo futbolístico.

No obstante, Endrick descartó estar desesperado por encontrar otro equipo y aseguró que todavía es joven para tomar decisiones precipitadas.

Soy muy joven. No necesito volar aún o arrojarme de un peñasco. Tengo 20 años aún y voy a ver lo que ocurre. Solo quiero jugar, quiero ser feliz, ayudar a mis compañeros, anotar goles, hacer asistencias, como pude hacerlo en el Lyon, que fue una de las mejores cosas que me ocurrieron en la vida", explicó.

El recuerdo del Lyon y el interés de otros clubes

La experiencia de Endrick en el Olympique de Lyon representa uno de los principales referentes para el delantero. Durante su préstamo en la temporada anterior, el brasileño consiguió ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos, números que reflejaron su capacidad para tener protagonismo cuando contó con continuidad.

Aunque Madrid le parece una ciudad maravillosa, el atacante dejó claro que su prioridad es impulsar su carrera y encontrar las condiciones necesarias para seguir creciendo como futbolista.

En ese contexto, la prensa europea ha relacionado su nombre con clubes como la Roma y el Milan, que estarían interesados en contar con sus servicios.

La relación con José Mourinho, un factor para quedarse en el Real Madrid

Otro elemento que podría influir en la decisión de Endrick es su buena relación con José Mourinho. El brasileño destacó el trato personal que recibe del entrenador portugués, quien, además de hablar con él sobre futbol, se interesa por su vida fuera de las canchas.

Mourinho es una persona en la que creo bastante. Todos los días me pregunta sobre mis cosas, pero nada de fútbol sino sobre mi vida personal. Y eso yo lo valoro mucho. Él es uno de esos entrenadores que se aproxima, conversa y acoge. Eso lo agradezco mucho", señaló.

Por ahora, el futuro de Endrick permanece abierto. El mercado invernal será clave para definir si el brasileño continúa en el Real Madrid o busca una nueva oportunidad en otro equipo para sumar minutos, recuperar protagonismo y consolidarse en el futbol europeo.