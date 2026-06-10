El Papa León lanza emotivo mensaje previo al Mundial 2026 

Las calles de Ciudad de México, ciudades estadounidenses y canadienses se visten de fiesta con banderas, cánticos y el inconfundible aroma de la pasión futbolera previo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Miles de aficionados ya arriban a los estadios y zonas fan, mientras el mundo entero se prepara para vivir el torneo más grande del planeta, que promete emociones fuertes desde el partido inaugural.

El Papa posó con la playera de México; ¿habrá ‘milagro’? Captura de pantalla

El papa León escribió un mensaje previo a la Copa del Mundo 2026

El Sumo Pontífice León XIV publicó un sentido mensaje en vísperas del arranque de la Copa del Mundo, destacando los valores del deporte como herramienta de fraternidad y paz.

En medio de la euforia general y algunas manifestaciones en la capital mexicana por temas logísticos y sociales, el Papa llamó a que el futbol sea un espacio de encuentro y no de división.

Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos”, escribió.

De igual manera, el Papa utilizó al futbol para crear una metáfora, enfatizando que hay que trabajar y ayudar, para entender a la vida y al juego.

Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida”, añadió.

El Papa León y su faceta en el futbol previo al Mundial 2026

En las últimas semanas, el Papa León XIV ha mostrado un interés notable por el balompié. Durante su reciente viaje apostólico, el Pontífice ha comparado en varias ocasiones la vida con el futbol, destacando la importancia de “pasar el balón” y jugar en equipo.

A pocos días del debut de México en el torneo, la periodista Valentina Alazraki le obsequió una playera de la Selección Mexicana, con la que el Papa posó sonriente.

El momento se volvió viral y generó una ola de simpatía entre los aficionados tricolores, quienes vieron en el gesto un simbólico apoyo espiritual al Tri.

Aunque el Pontífice ha confirmado que apoyará a la selección de su país natal en caso de enfrentamientos directos, ha enviado bendiciones generales y expresado su deseo de que el torneo deje un legado de paz y hermandad más allá de los resultados.