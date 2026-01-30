VIDEO: Agustín Palavecino anota con Cruz Azul a los 25 segundos

Agustín Palavecino no perdonó y, a los 25 segundos de haber iniciado el partido, el mediocapista de Cruz Azul puso por delante a La Máquina ante FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Arrancando el compromiso en la frontera del país, Cruz Azul tomó los hilos y, tras 12 días de descanso por el parón que sufrió la Liga MX, el conjunto de Nicolás Larcamón tomó la iniciativa para irse al frente.

Quedando completamente solo en los linderos del área, Agustín Palavecino controló el balón y, con un disparo cruzado, mandó el balón al fondo de las redes, superando a Sebastián Jurado y cpmsiguiendo su segundo tanto en el Clausura 2026 con apenas 4 partidos defendiendo la playera del conjunto celeste.

Así fue el tanto que puso por delante a los capitalinos antes de que se cumpliera el minuto de juego:

El poder ofensivo del 9 veces campeón del futbol mexicano no cesó y, con un José Paradela afinado, el mediocampista argentino colgó el balón en el ángulo superior izquierdo, para anotar el 0-2 y -prácticamente- sentenciar los 3 puntos a su favor con apenas 7 minutos en el reloj, ocasionando la furia de Pedro Caixinha, ex Director Técnico de La Máquina.

¿Cruz Azul despierta a la hora buena?

Pese a que los resultados han acompañado a La Máquina en este inicio del Clausura 2026, el estilo de juego de Nicolás Larcamón no termina de convencer a ningún seguidor de Cruz Azul, criticando las formas y poniendo en tela de juicio los títulos que podrían estra disfrutando en el final de este semestre.

Además, este resultado -debido a la diferencia de goles- les daría la posibilidad de dormir en la cima de la tabla general a pesar de estar empatado en puntos (9) con Chivas, conjunto que este sábado 31 de enero cerrará el mes enfrentándose al Atlético de San Luis con la encomienda de mantener su paso perfecto en la actual temporada.

De esta forma, Cruz Azul y Nicolás Larcamón comienzan a preparar una parte elemental de este semestre, donde comenzarán su participación en la Concachampions 2026 cuando enfrenten al Vancouver Football Club de Canadá este miércoles 4 de febrero con la obligación de sacar una ventaja que les dé tranquilidad en la eliminatoria que cerrarán en México una semana más tarde.

Cruz Azul enfrentará a Vancouver Football Club en la primera ronda de la Concachampions 2026. Mexsport

BFG