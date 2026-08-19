Carlos Sainz firma un contrato multianual con Williams

Carlos Sainz también ha asegurado su futuro a largo plazo en Fórmula 1, al firmar un contrato multianual con la escudería Williams.

Un día después de que se confirmara la continuidad de Alex Albon para la temporada 2027, la casa británica ratificó al español, un signo de su compromiso para devolverlo a los primeros lugares en el campeonato mundial.

Medios españoles han asegurado que su extensión de contrato ha incluido un alza significativa de salario, sin dejar de abordar las áreas principales de desarrollo en el programa de trabajo de un equipo que cumplirá 50 años en la Fórmula 1 en 2027.

¡Estoy encantado de anunciar que continúo mi camino con la familia del equipo Williams de F1!”, expresó Sainz.

Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, así como en las inversiones y el arduo trabajo que se están llevando a cabo tras bambalinas. Tenemos lo necesario para revertir la situación juntos”.

Mantengo el mismo compromiso que el primer día de ayudar a devolver a Williams al lugar que le corresponde, y espero con ilusión crear más recuerdos con el equipo".

Sainz se unió a Williams el año pasado, proveniente de Ferrari, obteniendo dos resultados de podio (tercero en Azerbaiyán y Qatar) y el noveno lugar en el Mundial de Pilotos, quedando justo por detrás de su compañero Albon.

Este año, el cambio en las nuevas reglas ha perjudicado su desempeño, principalmente por el desarrollo de su monoplaza que tuvo dificultades. Rumbo al Gran Premio de Países Bajos, ocupa el puesto 15 en el ranking, con tres novenos lugares como mejor resultado.

Sin embargo, el equipo destaca su papel en el impulso de la reconstrucción de la escuadra, combinando un enfoque técnico detallado con velocidad pura, una conducción precisa y una determinación por mejorar el rendimiento en todas las áreas.

Desde el momento en que se incorporó, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido extremadamente valiosos para este proyecto; trabaja día tras día con sus ingenieros para arañar cada milisegundo”, comentó James Vowles, director del equipo.

Él es un líder dentro del equipo y me entusiasma que perciba el potencial que tenemos mientras continuamos con nuestra reconstrucción. No sólo destacan su destreza en carrera y su velocidad, sino también la labor que realiza detrás de escena en busca del máximo rendimiento”.

Carlos comparte la convicción y la ambición del equipo Williams F1 y se esfuerza a diario por hacerlas realidad. Junto a Alex, estoy convencido de que contamos con una de las alineaciones más sólidas de la parrilla y con un equipo capaz de luchar unido por exprimir hasta la última gota de rendimiento".

Al momento, Williams se une a McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri), Ferrari (Lewis Hamilton y Charles Leclerc) y Cadillac (Sergio Pérez y Valtteri Bottas) como las escuderías con su alineación confirmada para 2027.