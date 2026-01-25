Paco Jémez sacude al West Ham: bronca en el banquillo y dos triunfos clave rumbo a la salvación

Apenas tiene unos días en la Premier League, pero Paco Jémez ya se convirtió en un personaje imposible de ignorar desde su llegada como asistente al West Ham United. El exentrenador de Cruz Azul protagonizó este fin de semana un video viral en el que se le ve reclamando con intensidad a su jefe inmediato, el técnico portugués Nuno Espírito Santo, en plena área técnica.

Jémez fue anunciado como parte del cuerpo técnico el 15 de enero, en un movimiento que sorprendió por el contexto: un equipo hundido en la parte baja de la tabla y que no tenía victorias en liga desde el 8 de noviembre. Nueve días después, el impacto es tangible: dos partidos, dos triunfos, y un West Ham que volvió a creer.

La escena que encendió las redes se dio el sábado, durante el triunfo 3-1 ante el Sunderland. En los minutos finales, Nuno comentó una posible sustitución defensiva y Jémez reaccionó con evidente molestia, hablándole fuerte en un par de ocasiones.

Según reportó la Cadena Cope, el desencuentro se originó por el ingreso del central Max Kilman, una decisión que el español no compartía, pese a que el marcador estaba prácticamente resuelto.

Kilman terminó entrando al minuto 93 y, aunque quedó claro que no coincidían en la lectura, el episodio no pasó de ahí. Al final del partido, ambos se abrazaron, confirmando que la discusión fue más una muestra de intensidad competitiva que un choque real.

Lejos de afectar al equipo, la dinámica parece haberlo impulsado. Los goles de Crysencio Summerville, Jarrod Bowen y Mateus Fernandes reflejaron a un West Ham más agresivo, suelto y confiado, una versión muy distinta a la de semanas atrás. Antes de la llegada de Jémez, los Hammers apenas habían ganado tres partidos en toda la temporada.

Con estos dos triunfos consecutivos, West Ham se mantiene en el lugar 18 de la tabla, todavía en zona de descenso, pero ahora a solo dos puntos de los puestos de salvación. Más allá de la posición, las sensaciones cambiaron: el equipo compite, responde y empieza a creer que quedarse en la Premier League es un objetivo alcanzable.

La química entre Nuno y Jémez, marcada por intensidad, humor y camaradería, se ha convertido en un valor añadido en un tramo largo de temporada, con 23 de 38 jornadas disputadas. Y si algo dejó claro el episodio del banquillo, es que en Londres nadie se aburre con Paco Jémez cerca.