Pachuca remonta y queda a 3 puntos de ser nuevo líder del Clausura 2026

Pachuca remontó y venció 4-2 a Santos en el Estadio Hidalgo, llegando a 28 puntos en el Clausura 2026 de Liga MX y colocándose únicamente a 3 unidades de tomar el liderato del certamen; los Guerreros se convirtieron en el primer eliminado de manera matemática.

Pachuca 0-1 Santos

Con apenas unos segundos de haber rodado el balón en la cancha del Estadio Hidalgo, Lucas Di Yorio aprovechó una salida precipitada por parte de Carlos Moreno, definiendo a primer poste y dejando por delante en el marcador a los Guerreros antes del minuto 1.

Pachuca 1-1 Santos

El vendaval de Tuzos arrancó de manera inmediata, por lo que Kenedy cedió para Pocho Guzmán, quien definió con delicadeza mediante un disparo cruzado, venciendo a Carlos Acevedo e igualando los cartones (14’).

Pachuca 2-1 Santos

La historia se repitió prácticamente de la misma manera, ya que un centro con rumbo hacia los linderos del área terminó en la pierna derecha de Víctor Pocho Guzmán, quien definió a primer poste y concedió una ventaja que los Tuzos no perderían más en esta noche.

Pachuca 3-1 Santos

Los dirigidos por Esteban Solari bajaron ligeramente las revoluciones, pero cuando se decidieron, un centro desde la banda de la izquierda terminó de nueva cuenta con el Pocho Guzmán, quien prendió el esférico de primera intención y anotó su hat-trick para sellar el triunfo de una escuadra blanquiazul que utilizó un uniforme en tributo a Miguel Calero.

Pachuca 4-1 Santos

Carlos Adrián Sánchez se unió a la fiesta en la Bella Airosa y, con una recuperación en 3/4 del terreno de juego, amagó para ir por dentro y remató con la pierna derecha por el lado contrario en el 72'.

Pachuca 4-2 Santos

Finalmente, en la noche de su debut, Juan Ramírez no logró despejar de buena forma y tras un cobro de tiro de esquina desde la punta de la derecha, empujó el balón hacia su propio arco, protagonizando un autogol que puso cifras definitivas en el compromiso.

Con este resultado, Santos es el primer eliminado de manera matemática en el Clausura 2026 de Liga MX, mientras que Pachuca se coloca como sublíder a espera de los resultados de Cruz Azul y Toluca, situándose únicamente a 3 puntos del liderato.

Sus rivales para la Jornada 15 del Clausura 2026

Para la siguiente fecha en el Clausura 2026 de Liga MX, los Tuzos se medirán ante unos Rayados extremadamente necesitados de un triunfo, mientras que Santos saldrá en calidad de víctima en el TSM.

Monterrey Vs Pachuca / sábado 18 de abril, 19:00 horas.

Santos Vs Atlas / domingo 19 de abril, 17:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Pachuca es sublíder de manera momentánea, mientras que Santos es el primer eliminado del Clausura 2026. Mexsport

BFG