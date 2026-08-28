Portero del PSG se estrelló con su compañero

Un momento extraño se vivió en el calentamiento del partido entre el PSG y el Lille en la segunda jornada de la Ligue 1 francesa, cuando el portero titular Matvéi Safonov se estrelló con su compañero.

El incidente se dio cuando Safonov fue a despejar un servicio al área, pero en el trayecto se encontró a un compañero, por lo que su rostro se estrelló en su cuerpo.

El portero ruso se quedó tendido en la cancha y de inmediato recibió asistencia médica, provocando la preocupación de los presentes.

Después de unos minutos, Matvéi Safonov se recuperó y pudo iniciar el encuentro.

En el encuentro, el PSG tenían un 2-0 en contra en el campo del Lille y con dos goles en tiempo añadido, pudo rescatar un punto.

Hakon Haraldsson abrió el marcador al minuto 21 y Dilane Bakwa hizo el 2-0 al 84’. Cuando el Lille parecía tener el triunfo, el PSG tuvo una gran reacción. Vitinha recortó distancia al 90+1’ y el brasileño Marquinhos hizo el 2-2 definitivo al 90+5’.

El Lille se pone de líder de la Ligue 1 con cuatro puntos, mientras que el PSG es sexto provisional con dos unidades.

Esta fue la segunda ocasión en la que los dirigidos por Luis Enrique vienen de un 2-0 en contra. El primero se dio ante Rennes en la primera jornada.