¡Oficial! Pumas anuncia a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Lo que era un secreto a voces ya se confirmó de manera oficial, Esteban Solari fue anunciado por Pumas como su Director Técnico de cara al Apertura 2026 de la Liga MX, certamen en el que intentarán romper con 15 años sin conquistar el título del futbol mexicano.

El actual finalista se quedó sin un mandamás en el banquillo tras la intempestiva salida de Efraín Juárez, por lo que la Directiva auriazul comenzó a buscar a su relevo, cayendo en manos del entrenador sudamericano:

Así fue como le dieron la bienvenida a través de sus redes sociales:

El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director técnico en Malasia, Chile, Argentina y México”.

De acuerdo a diversos medios, el contrato de Esteban Solari con Pumas se firmó por un vínculo de 2 años, por lo que el entrenador contará con 4 torneos cortos para continuar con el proyecto establecido, adaptarlo, y continuar en búsqueda de bordar la octava estrella en el escudo auriazul.

¿Cuándo debutará Esteban Solari con Pumas?

El primer partido de Esteban Solari al frente de Pumas será ante Pachuca, su exequipo, el sábado 18 de julio de 2026 desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026.

Mientras tanto, su primer acercamiento a un torneo internacional será durante la Leagues Cup 2026, certamen en el que la escuadra del Pedregal comparte Grupo junto con Charlotte, FC Cincinnati y Columbus Crew, duelos que disputarán en Estados Unidos entre el 4 y 11 de agosto.

Uno de los torneos que Esteban Solari deberá tener en consideración es la Concachampions 2027, mismo que arrancará hasta el mes de febrero y para el que ya cuenta con participación asegurada en busca de coronarse y conseguir su sitio en la Copa Intercontinental 2027 y Mundial de Clubes 2029 junto con Cruz Azul y Toluca; el sorteo de este certamen se realizará hasta diciembre de 2026.

La Concachampions 2027 arrancará hasta febrero del siguiente año. Mexsport

BFG