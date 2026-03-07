VIDEO: Ozzie Albies rompe el corazón de Nicaragua con el primer walk-off jonrón en la historia del Clásico Mundial

Nicaragua estuvo a un rodado rutinario de conseguir la primera victoria de su historia en el Clásico Mundial de Beisbol, pero el destino tenía otro guion preparado. Xander Bogaerts conectó una rola que golpeó la base de tercera, se convirtió en doblete con dos outs en la novena entrada y abrió la puerta para que Ozzie Albies conectara el primer jonrón de oro en la historia del torneo, dándole a Países Bajos un dramático triunfo 4-3 en loanDepot park.

El conjunto nicaragüense estaba a un solo out del triunfo cuando todo cambió. Con ventaja 3-1 en la novena, el relevista Ángel Obando dominó a los dos primeros bateadores de la entrada y parecía tener controlado el cierre del juego.

Entonces llegó el primer giro del destino.

Ceddanne Rafaela conectó un elevado corto que cayó de hit en el jardín derecho y mantuvo viva la entrada. El siguiente turno fue para Bogaerts, quien pegó una rola aparentemente rutinaria hacia la antesala. La pelota golpeó la esquina de la base de tercera, cambió su trayectoria y terminó internándose hacia el jardín izquierdo para un doble inesperado.

Lo que parecía el out final del juego se convirtió en la carrera del empate en posición de anotar.

Con el estadio todavía reaccionando a lo ocurrido, Albies apareció en la caja de bateo y no dejó pasar la oportunidad. En el primer lanzamiento que vio, el segunda base neerlandés conectó un jonrón de tres carreras de 411 pies hacia el jardín derecho-central, dejando tendido a Nicaragua.

El batazo marcó el primer walk-off home run en la historia del Clásico Mundial de Beisbol y el décimo triunfo de ese tipo en el torneo.

Para Países Bajos, además, fue su cuarta victoria dejando al rival en el terreno, con lo que rompieron el empate que tenían con Estados Unidos como el equipo con más finales dramáticos de este tipo en el certamen.

La derrota fue especialmente cruel para Nicaragua, que había estado a punto de conseguir su primer triunfo en el Clásico Mundial, luego de terminar 0-4 en 2023.

De hecho, el equipo centroamericano había tomado la ventaja 3-1 en la octava entrada gracias a un jonrón de dos carreras de Jeter Downs, quien encontró redención después de que una entrada antes celebrara prematuramente un batazo largo que terminó siendo atrapado.

Durante gran parte del juego, ambos equipos desperdiciaron oportunidades. Entre las dos ofensivas dejaron 24 corredores en base, incluyendo dos ocasiones por lado con las bases llenas.

Países Bajos había tomado ventaja temprano en el tercer inning, cuando el abridor Erasmo Ramírezgolpeó consecutivamente a Bogaerts y Albies con las bases llenas, forzando la primera carrera del encuentro.

Sin embargo, Ramírez logró limitar el daño al obligar a Didi Gregorius a elevar al catcher y ponchar a Hendrik Clementina, escapando de una amenaza mayor.

Durante ocho entradas parecía que Nicaragua estaba escribiendo historia.

Pero en el Clásico Mundial, un juego puede cambiar con un solo rebote inesperado.

Y esta vez, la base de tercera cambió todo.