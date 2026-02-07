'Oso' de Keylor Navas evita subliderato para Pumas

Quien menos se esperaba que se equivocara, falló. Keylor Navas cometió uno de los peores osos desde su llegada a la Liga MX, gol que representó el empate para Atlas en el minuto 90 y evitó que Pumas terminara la Jornada 5 del Clausura 2026 como sublíder.

Con ventaja en el marcador tras las anotaciones de Pedro Vite y Juninho, Pumas se encontraba a escasos minutos de conseguir tres puntos de oro que olvidaran su goleada recibida en Concachampions y les entregara el subliderato en la Jornada 5 de Liga MX, sin embargo, lo inesperado sucedió.

Coros el minuto 90 cuando Manuel Capasso tomó el balón en el pico del área y, con un disparo potente de pierna izquierda, el balón se elevó para incrustarse en el ángulo, sin embargo, cuando parecía que Keylor Navas podía controlar con facilidad, el arquero costarricense quiso evitar el tiro de esquina y sostener el balón, mismo que se le terminó escapando, pegando en el travesaño y cruzando la línea de gol.

Hasta el momento, Efraín Juárez no ha dado a conocer su postura tras el error de Navas, sin embargo, se espera apoyo total para el arquero tico.

Así fue el momento del oso cometido por Keylor Navas:

El tanto no solamente representó el empate para los Rojinegros, ya que Pumas de 11 puntos bajó a 9 unidades, quedándose en el cuarto peldaño de la tabla general cuando podía terminar únicamente por debajo de Chivas, mismos que marchan invictos y con paso perfecto.

Ahora, el siguiente paso para Keylor Navas y compañía será volver a la capital del país para enfrentarse al San Diego FC en la vuelta correspondiente a la Primera Ronda de Concachampions, tratando de revertir un 4-1 que los mantiene al borde de la eliminación y con el proyecto de Efraín Juárez en tela de juicio.

BFG