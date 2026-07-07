F1 Power Rankings destacan a Checo Pérez por su gran remontada con Cadillac en Inglaterra

Sergio Pérez sigue sin sumar puntos en el campeonato de la Fórmula 1 2026, pero sus actuaciones con el equipo Cadillac no pasan desapercibidas y, a diferencia del 2024 donde los especialistas de los famosos F1 Power Rankings fueron severos con el mexicano ahora valoran su talento.

Hasta ahora, Checo Pérez y Cadillac continúan con el desarrollo de su paquete en su primera campaña en la máxima categoría y si bien estuvieron cerca de los puntos en el Gran Premio de Mónaco finalizando décimo, pero luego perdiendo la posición por una sanción por un mal acomodo en su posición de salida, el originario de Jalisco se ha instaurado como el líder de la escuadra americana.

Ahora, en el Gran Premio de la Gran Bretaña, Checo Pérez llevó al equipo Cadillac hasta la posición 14 de la carrera en Silverstone, uno de los circuitos más exigentes en cuanto a velocidad pero que menos problemas de enfriamiento con los frenos ofrece a diferencia de Austria, carrera en donde ambos coches abandonaron.

El resultado en Inglaterra empata el que logró en el Gran Premio de Barcelona donde también finalizó en la misma posición.

Sergio Pérez se fue satisfecho con la información recolectada en Silverstone REUTERS

¿Qué dijeron en los F1 Power Rankings de Checo Pérez?

En la reciente presentación de los polémicos F1 Power Rankings los especialistas destacaron el trabajo de Sergio Pérez, quien si bien no estuvo dentro de los 10 mejores, señalaron que el mexicano quedó cerca de obtenerlo con un coche que sigue sin estar en la posibilidad de sumar puntos.

“Pierre Gasly y Sergio Pérez se quedaron a las puertas de entrar en la clasificación esta semana. El primero ayudó a Alpine a conseguir los puntos mencionados con un décimo puesto, mientras que el segundo disfrutó de una gran carrera con Cadillac, terminando en la decimocuarta posición e igualando su mejor resultado de la temporada hasta el momento”.