"Es desafortunado": El lamento de Norris pese a su gran calificación en Bélgica tras penalizar

La cara de Lando Norris al final de la sesión de calificación del Gran Premio de Bélgica denotaba molestia porque si bien había obtenido el tercer lugar para la parrilla de salida, él sabía que eso se convertiría en la posición 13 una vez que pagara la sanción pendiente y lo colocaría en una situación de remontada para el domingo.

Desde el viernes McLaren dejó en claro que realizaría modificaciones en la unidad de potencia del campeón del mundo de la F1, Norris, lo cual se traduciría en una penalización de 10 posiciones para el domingo. Aunque en el inicio de la sesión estuvo perdido, para la calificación encontró el ritmo y se colocó tercero por detrás de Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen.

Tras bajarse del monoplaza, el británico no ocultó el sabor agridulce que le dejó la jornada en el circuito de Spa-Francorchamps, reconociendo ante la prensa internacional que: “Realmente no hemos cambiado nada, solo somos un poco más rápidos en esta pista”.

Lando Norris tratará de remontar en Bélgica REUTERS

El piloto de la escudería de Woking valoró el progreso técnico tras una racha de fines de semana complicados para la organización, añadiendo que: “Es lindo estar parado aquí, solo que no es lindo saber que mañana tenemos que retroceder diez lugares”.

“Desafortunado que este no sea el lugar donde comenzaremos mañana, porque sería lindo tener una pequeña pelea con estos chicos. Pero lo aprovechamos al máximo, aun así fue una muy buena clasificación, una muy buena vuelta para mí”.

La decisión no fue tomada a la ligera por McLaren ya que saben que, con las modificaciones en la unidad de potencia, tendrán la velocidad para poder adelantar y ganar posiciones en un trazado como Spa donde el motor lo es casi todo, por lo que incluso en su molestia reconoció que hay una posibilidad para el domingo.

“Me desempeñé bien en todo el fin de semana hasta ahora. Con suerte, aún podremos tener una buena carrera y divertirnos un poco”, finalizó el piloto británico.