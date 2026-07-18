Los premios individuales que se entregarán en el Mundial 2026 y sus favoritos

El Mundial 2026 llegará a su fin este domingo 19 de julio en cuanto termine la Final que disputarán España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium; se repartirán 4 trofeos individuales durante la ceremonia de premiación.

Argentina logró sobreponerse a las adversidades en el Mundial 2026 y consiguió de manera agónica su boleto a la Final de la justa celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que España contó con mayor oficio en sus partidos para buscar bordar una segunda estrella en su escudo.

En cuanto se conozca al campeón del Mundial 2026, también se definirán cada uno de los trofeos individuales, distinciones que se otorgarán durante la ceremonia de premiación antes de que se entregue la Copa del Mundo a quien resulte ganador.

Panorámica del New York/New Jersey Stadium a 1 día de que se dispute la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Reuters

¿Qué trofeos individuales se entregarán en el Mundial 2026?

Un total de 4 distinciones serán entregadas desde las propias manos de Gianni Infantino:

1. Balón de Oro / Lionel Messi y Kylian Mbappé son los grandes favoritos para hacerse de esta distinción una vez que concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026; el argentino podría ser favorito por disputar la Final.

2. Bota de Oro / Al igual que en el Balón de Oro, Lionel Messi y Kylian Mbappé son los máximos favoritos para apoderarse de esta distinción, por lo que el partido por el tercer lugar -para el francés- y la final para el argentino serán fundamentales.

3. Guante de Oro / Con solamente 1 gol recibido en los 7 partidos disputados del Mundial 2026, Unai Simón es el máximo favorito para apoderarse de la distinción como el mejor portero de esta edición de Copa del Mundo.

4. Mejor jugador joven (sub 21) / Hasta antes de la Final del Mundial 2026, el ganador no es completamente claro debido a la cantidad de participaciones directas de gol por parte de Lamine Yamal (España) y Desiré Doué (Francia), sin embargo, el título de La Furia podría decantar la balanza en favor del jugador que milita en el Barcelona.

El Balón de Oro, Bota de Oro, Guante de Oro y Mejor jugador joven (sub 21) serán las distinciones individuales a entregar en el Mundial 2026. X: @TouchlineX

BFG