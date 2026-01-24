Orgullo mexicano: Donovan Carrillo avanza a la final del Cuatro Continentes

Donovan Carrillo, abanderado de la delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, avanzó a la final del Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico, uno de los últimas competencias de referencia antes de la cita olímpica en Italia.

El patinador mexicano tuvo actividad en Beijing, China, donde participó en el programa corto varonil y acumuló 74.00 puntos. Ese registro lo ubicó en el lugar 14 de la clasificación general y le permitió asegurar su presencia en la final del certamen, que reúne a atletas de Asia, América, Oceanía y África.

El resultado se produjo 10 días después de que Carrillo fuera abanderado por la presidente de México, Claudia Sheinbaum rumbo a Milano-Cortina 2026, distinción otorgada en reconocimiento a su trayectoria internacional y a su papel como máximo exponente de los deportes invernales del país.

Llegará con más experiencia

Carrillo se prepara para disputar sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, luego de su participación en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer patinador mexicano en avanzar a la final olímpica en la rama varonil. Desde entonces, ha mantenido presencia constante en competencias avaladas por la Unión Internacional de Patinaje, con el objetivo de sostener su nivel competitivo en el ámbito internacional.

El Campeonato de los Cuatro Continentes representa una de las últimas pruebas de alto nivel antes del cierre del proceso rumbo a Italia. La actuación en Beijing permitió a Carrillo evaluar sus programas frente a patinadores consolidados del circuito, en un escenario similar al que encontrará en la justa olímpica.Milano-Cortina 2026.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo.

Carrillo llegará a Italia con experiencia olímpica previa y con la responsabilidad de encabezar a la delegación mexicana como abanderado. Su calendario competitivo ha incluido campeonatos mundiales, eventos del Grand Prix y competencias continentales, todos enfocados en la preparación técnica y física para la cita olímpica.

Posiciones en el Cuatro Continentes

Pos | Patinador | País | Puntaje | TES | PCS | Deducciones |

| 1 | Kao Miura | JPN | 98.59 | 55.82 | 42.77 | 0.00 |

| 2 | Kazuki Tomono | JPN | 97.19 | 55.02 | 42.17 | 0.00 |

| 3 | Sota Yamamoto | JPN | 94.68 | 54.49 | 40.19 | 0.00 |

| 4 | Mikhail Shaidorov | KAZ | 90.55 | 51.14 | 39.41 | 0.00 |

| 5 | Boyang Jin | CHN | 89.46 | 49.86 | 39.60 | 0.00 |

| 6 | Junhwan Cha | KOR | 88.89 | 46.94 | 42.95 | 0.00 |

| 7 | Jaekeun Lee | KOR | 82.25 | 46.63 | 36.62 | 0.00 |

| 8 | Tomoki Hiwatashi | USA | 80.88 | 43.79 | 37.09 | 0.00 |

| 9 | Roman Sadovsky | CAN | 79.96 | 41.76 | 39.20 | 0.00 |

| 10 | Yudong Chen | CHN | 79.66 | 44.41 | 35.25 | 0.00 |

| 11 | Jacob Sanchez | USA | 78.57 | 40.15 | 38.42 | 0.00 |

| 12 | Liam Kapeikis | USA | 76.72 | 40.16 | 36.56 | 0.00 |

| 13 | Zhiming Peng | CHN | 74.79 | 43.50 | 31.29 | 0.00 |

| 14 | Donovan Carrillo | MEX | 74.00 | 37.56 | 36.44 | 0.00 |