Olympique de Marsella pierde Le Classique ante el PSG y cae a puestos de descenso

El Paris Saint-Germain venció 2-1 al Olympique de Marsella en una nueva edición de Le Classique y dejó a su máximo rival en puestos de descenso después de cinco jornadas de la Ligue 1. La derrota fue la cuarta consecutiva del conjunto marsellés en liga, a la que se suma el tropiezo de media semana en la UEFA Europa League.

El partido tuvo su momento decisivo en la segunda mitad. Los tres goles llegaron entre los minutos 66 y 74, en un tramo en el que el Marsella pasó de competir el encuentro a quedarse sin margen para reaccionar. El desenlace se complicó todavía más cuando Timothy Weah fue expulsado por doble amarilla al minuto 77.

El Marsella había conseguido mantenerse en el partido debido, en parte, a las dificultades del PSG para convertir sus oportunidades. El conjunto parisino generó acciones ofensivas, pero sus errores en la definición evitaron que pudiera tomar ventaja antes del tramo final.

El Marsella cayó a puestos de descenso. REUTERS

Tres goles en 10 minutos

El marcador se abrió al minuto 66. Désiré Doué detectó el movimiento de Ferran Torres y colocó un centro que atravesó el espacio entre los defensores. El delantero español apareció en el área y conectó un cabezazo potente para poner el 1-0.

La respuesta del Marsella llegó seis minutos después. Pierre-Emile Højbjerg presionó la salida del PSG, recuperó la pelota y permitió que Amine Gouiri iniciara la jugada. El atacante condujo hasta encontrar a Angel Gomes, quien recortó dentro del área y sacó un disparo para establecer el 1-1.

El empate duró apenas dos minutos. Marquinhos apareció para rematar un centro y Jeffrey de Lange alcanzó a detener el primer disparo con una mano. Sin embargo, el brasileño aprovechó el rebote y volvió a rematar para marcar el 2-1 que terminó por darle la victoria al PSG.

Después llegó la expulsión de Weah. El estadounidense recibió la segunda tarjeta amarilla al minuto 77, cuando el Marsella todavía buscaba el empate. Con un jugador menos, el conjunto visitante perdió margen en el tramo final del clásico.

Marsella en puestos de descenso

La derrota dejó al Olympique de Marsella con tres puntos después de cinco fechas. El equipo solo ganó en la primera jornada y después acumuló cuatro derrotas consecutivas en la Ligue 1, una racha que lo llevó a los puestos de descenso.

A esa secuencia se añadió la derrota sufrida entre semana ante Beşiktaş JK en la UEFA Europa League. El resultado ante el PSG extendió así el mal momento del equipo en sus dos competiciones.

En la Ligue 1, el Marsella mantiene apenas un punto de ventaja sobre Le Havre, último de la clasificación, por lo que ambos equipos ocupan posiciones de descenso. Bruno Génésio asumió como entrenador antes del inicio de la temporada, pero después de cinco jornadas el equipo todavía no ha podido corregir los errores que han marcado su arranque.