Efraín Juárez mantiene al Győri ETO FC en la pelea por el liderato en Hungría

Efraín Juárez mantiene al Győri ETO FC en la parte alta de la Primera División de Hungría después de ocho jornadas, con 15 puntos producto de cuatro victorias, tres empates y una derrota. El equipo dirigido por el mexicano ocupa el segundo lugar y está empatado en unidades con el líder Puskás Akadémia Football Club.

La posición de ambos equipos podría cambiar después del parón por la ventana de partidos internacionales, ya que se enfrentarán en la novena fecha. El resultado de ese encuentro tendrá incidencia directa en la pelea por el primer puesto de la clasificación.

Győri ETO FC también tiene cerca al Ferencvárosi Torna Club, que suma 12 unidades y cuenta con un partido pendiente. Por ello, la jornada nueve puede modificar la parte alta de la tabla y definir un nuevo líder.

Győri ETO FC también avanza en la Copa

El conjunto de Efraín Juárez mantiene actividad en el torneo copero de Hungría. En la segunda ronda, superó 5-1 al Karcagi SE, resultado que le permitió avanzar a la siguiente etapa de la competición.

Su próximo compromiso en la Copa será frente al Zalaegerszegi TE, rival al que enfrentará en la tercera ronda. El equipo mexicano continuará así con presencia en los torneos domésticos después de quedar fuera de las competencias europeas.

La temporada del entrenador en Hungría llega después de su paso por Pumas, proyecto que encabezó durante la campaña anterior en Liga MX. Juárez fue uno de los personajes con mayor presencia durante ese periodo, pero su etapa con el club terminó después de perder la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul.

Efraín Juárez se quedó cerca del título con Pumas. Mexsport

La salida del técnico mexicano de Pumas se produjo de manera silenciosa después de aquella derrota en el partido por el título. Semanas más tarde, Juárez habló sobre su relación con el equipo en una entrevista con David Faitelson y reconoció que extrañaba a los universitarios.

En esa conversación, el entrenador también señaló que estaba tranquilo porque había cumplido la promesa que hizo durante su etapa con Pumas: hacer sentir orgullosa a la afición, aunque el proyecto terminó a un paso del campeonato.

Győri ETO FC quedó fuera de las competencias europeas

El equipo húngaro comenzó su recorrido continental en la fase previa de la UEFA Champions League. En la primera ronda de clasificación enfrentó al Víkingur Reykjavík de Islandia y quedó eliminado, por lo que continuó su camino en la UEFA Conference League.

En esa competencia tampoco logró avanzar. Győri ETO FC cayó frente al Riga FC de Letonia en la tercera ronda de clasificación y quedó fuera de los torneos continentales.

Con ese recorrido terminado, el equipo de Juárez concentra su temporada en las competencias domésticas. La siguiente fecha de la liga será especialmente relevante, pues el enfrentamiento contra Puskás Akadémia pondrá frente a frente a los dos equipos que actualmente comparten la cima de la clasificación.