¡Cita con la historia! Erick Portillo disputará las finales de la Diamond League

Erick Portillo hará historia este viernes 4 de septiembre al convertirse en el primer atleta mexicano que disputa las finales de la Diamond League, luego de clasificarse entre los mejores saltadores de altura del circuito durante la temporada 2026.

El mexicano competirá en Bruselas, Bélgica, ante algunos de los principales exponentes de la disciplina en la última parada del circuito. Su participación representa la primera ocasión en la que un atleta de nacionalidad mexicana accede a esta instancia de la Diamond League.

Portillo consiguió su clasificación después de participar en cuatro de las paradas del circuito. Su mejor resultado fue el segundo lugar en Roma, donde registró una marca de 2.23 metros, mientras que en Doha terminó sexto y en Mónaco y Katowice ocupó la octava posición.

En sus participaciones en Doha, Mónaco y Katowice, el saltador mexicano consiguió una marca de 2.20 metros. El rendimiento acumulado durante las cuatro competencias le permitió sumar los puntos necesarios para avanzar a la definición del circuito.

Erick Portillo llega como campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Jonathan Duenas/Mexsport

Erick Portillo terminó entre los mejores ocho del circuito

Portillo clasificó a las finales con 12 puntos, cantidad que le permitió ubicarse en la quinta posición del tour, empatado con el polaco Mateusz Kołodziejski. Con ello, aseguró un lugar entre los ocho competidores que disputarán la prueba de salto de altura en Bruselas.

La lista de salida y las marcas, tanto de la temporada como personales, de cada saltador son:

Thomas Carmoy: temporada 2.24 m | personal 2.29 m Romaine Beckford: temporada 2.30 m | personal 2.30 m Romaine Beckford: temporada 2.30 m | personal 2.30 m Mateusz Kołodziejski: temporada 2.30 m | personal 2.30 m Oleh Doroshchuk: temporada 2.33 m | personal 2.34 m JuVaughn Harrison: temporada 2.34 m | personal 2.36 m Gianmarco Tamberi: temporada 2.32 m | personal 2.39 m

Erick Portillo ganó plata en la parada de la Diamond League en Roma. Reuters

¿Cuándo y dónde ver la final de salto de altura?

La prueba de salto de altura de las finales de la Diamond League se llevará a cabo este viernes 4 de septiembre a las 12:09 horas, tiempo del centro de México, en Bruselas, Bélgica.

La competencia podrá seguirse en territorio mexicano a través de la señal de Sky Sports. El evento marcará la primera participación de un atleta nacional en las finales del circuito.

Para Portillo, la competencia también representará la oportunidad de cerrar su participación en la Diamond League 2026 después de haber conseguido su clasificación con actuaciones en cuatro de las paradas del circuito.