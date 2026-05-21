Thomas Tuchel borra a Foden, Palmer y Maguire de la lista de Inglaterra para el Mundial

Thomas Tuchel hizo llamadas a los 26 jugadores que anunciará como los convocados con los que Inglaterra afrontará el Mundial. Ni Phil Foden, Cole Palmer y Harry Maguire recibieron las llamadas del entrenador alemán, esperando así que sus nombres no aparezcan en la lista que será dada a conocer el viernes 22 de mayo.

Foden viene de un año irregular con el Manchester City, mientras que Palmer se vio limitado por las lesiones con el Chelsea. Ambos parece que no pudieron convencer a su entrenador de considerarlos cuando atendieron los llamados del equipo de Los tres leones en sus duelos amistosos.

Harry Maguire, capitán histórico y referente defensivo, también fue dejado fuera. El central del Manchester United, de 34 años, se mostró sorprendido al conocer la noticia. Tuchel priorizó juventud y velocidad en la zaga, con Levi Colwill, Ezri Konsa y Marc Guehi.

Tenía la confianza de que podría haber sido una pieza clave para mi selección este verano, después de la temporada que he tenido. La decisión me ha dejado conmocionado y muy decepcionado. Les deseo lo mejor a los jugadores”, dijo Maguire después de saber que no fue considerado para estar en la convocatoria mundialista.

La lista de Tuchel refleja un cambio generacional. Jugadores como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice seguirán siendo pilares, pero la exclusión de Foden y Palmer genera debate sobre la profundidad en el mediocampo. Tuchel no engañó a nadie cuando aseguró que nadie tendría un lugar seguro, y el viernes mostrará que así fue.

Inglaterra enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos. La ausencia de dos de sus talentos más creativos como Foden y Palmer genera dudas sobre el potencial ofensivo, pero Tuchel confía en un equipo más equilibrado y físico. La afición inglesa reacciona con sorpresa y decepción, mientras que los excluidos deberán enfocarse en sus clubes para intentar revertir la decisión en futuras convocatorias.

De la decepción al desafío, Inglaterra inicia su camino sin dos de sus estrellas. Tuchel apuesta por un nuevo ciclo; el tiempo dirá si fue la decisión correcta.