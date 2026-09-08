F1 bajo tierra: El coche de Red Bull toma el Metro de Madrid para el GP de España

Red Bull tiene, en muchas ocasiones, ideas muy locas y la más reciente va relacionada con su equipo de Fórmula 1 y el Metro de Madrid convirtiendo los rieles del transporte subterráneo en una pista de carreras para el piloto Patrick Friesacher, esto de cara al Gran Premio de España de F1 que se disputará este fin de semana en el nuevo trazado semipermanente de Madring.

Como parte de los festejos por el regreso del Gran Premio de España a la capital ibérica tras 45 años de ausencia, el equipo austriaco llevó el icónico monoplaza RB8 a las profundidades. El proyecto obligó a Red Bull a dejar de lado los neumáticos slicks y los rines OZ para una transformación técnica completa en los talleres de Canillejas, donde el equipo y el colectivo español Andtonic fabricaron en tiempo récord ruedas metálicas personalizadas de 29.8 kilogramos —el doble del peso de un neumático convencional de F1— para permitir que el chasis se desplazara con precisión sobre los rieles del Metro ya que ocuparía las mismas vías por las cuales circulan a diarios millones de personas.

Para esta misión, el equipo de Milton Keynes utilizó al expiloto de F1 Patrick Friesacher, quien corrió en el Gran Circo en el 2005 con el equipo Minardi para tomar el monoplaza con el que Sebastian Vettel logró el título del 2012 y el campeonato de constructores junto a Mark Webber.

El coche rodó sobre un tramo cerrado de la red, transitando por estaciones emblemáticas como Estadio Metropolitano y los depósitos de Sacedal y Chamartín.

Red Bull tuvo que transformar el monoplaza del 2012 para rodar sobre los rieles. Red Bull Content Pool

Las reacciones tras rodar bajo tierra

Tras completar la exhibición histórica en la red ferroviaria de la capital española, Patrick Friesacher expresó su asombro ante la inusual maniobra:

"Fue una experiencia increíble. He tenido la suerte de vivir muchas cosas con nuestro equipo Heritage, pero conducir un auto de F1 sobre vías de tren fue surrealista. Es muy genial agregar 'conductor de Metro' al currículum".

El trazado madrileño contará con una nueva estación integrada que permitirá a miles de aficionados llegar directamente en transporte público subterráneo para presenciar la primera competencia de la Fórmula 1 en la ciudad desde 1981.