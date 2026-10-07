Oficial: Isaac del Toro va por otro título, correrá el Gran Piemonte 2026

Isaac del Toro buscará defender la corona que ganó en el Gran Piemonte, luego de que este miércoles 7 de octubre de 2026 el UAE Team Emirates hizo oficial su participación en la carrera de este jueves 8, que forma parte de la Coppa Italia delle Regioni.

El equipo del UAE Team está integrado por:

Isaac del Toro de México.

Filippo Baroncini de Italia.

Benoit Cosnefroy de Francia.

Daan Dijkman de Países Bajos.

Luca Giaimi de Italia.

Brandon McNulty de Estados Unidos.

Jhonatan Narváez de Ecuador.

Donde quiera que compita, siempre hay apoyo de los aficionados mexicanos para Isaac del Toro Mexsport

El ciclista mexicano se coronó en el Gran Premionte en 2025, lo que significó su título número 15 de la temporada anterior.

Isaac del Toro viene de quedar quinto en la competencia de ruta y sexto en la contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026.

Previo al Mundial, el originario de Ensenada, Baja California, ganó el Gran Premio de Montreal 2026, con otro duelo formidable con el joven Paul Seixas.

Para la edición 110 del Gran Piemonte 2026, el recorrido será de 185 kilómetros, con salida en Asti y meta en Bra. La carrera es considerada como categoría Pro.

Dentro de la decena de ascensiones que tendrá el recorrido, sobresalen Manera, Tre Cunei y Roddino, antes de pasar en dos ocasiones por La Morra en el final del circuito.

Isaac del Toro disputará el Gran Piemonte 2026 y podría estar en su gran objetivo, la II Lombardia, con lo que pudiera poner punto final a su temporada en 2026.