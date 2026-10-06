Isaac del Toro va por el bicampeonato: en prelista del Gran Piemonte 2026
El ciclista mexicano, Isaac del Toro, aparece en las prelistas que se encuentran disponibles en la página oficial del Gran Piemonte 2026
Isaac del Toro va por el bicampeonato en el Gran Piemonte en 2026. El ciclista mexicano figura en la prelista de corredores para la cita en Italia del próximo 8 de octubre. Falta que el UAE Team Emirates lo haga oficial, en una entidad en la que ha cosechado varias glorias.
En 2025, el originario de Ensenada, Baja California, conquistó la Gran Piemonte, con lo que sumó su título número 15 de la temporada.
Para la edición 110 de la Clásica italiana, Isaac del Toro se encuentra en la prelista de siete corredores del UAE, con nombres como Filippo Baroncini, Benoit Cosnefroy, Luca Giaimi, Brandon Mcnulty, Manuel Jhonatan Narvaez y Antonio Tomas Morgado.
Las prelistas de los equipos aparecen en la página oficial de la Gran Piemonte 2026.
Isaac del Toro podría disputar sus dos carreras finales de la temporada, la primera el Gran Piemonte y la segunda en II Lombardia.
¿CÓMO SERÁ LA GRAN PIEMONTE 2026?
La edición 110 tendrá un recorrido de 185 kilómetros, con salida en Asti y meta en Bra. La carrera es considerada como categoría Pro y forma parte de la Coppa Italia delle Regioni.
La ruta tendrá una decena de ascensiones, entre las que destacan Manera, Tre Cunei y Roddino, antes de los dos pasos por La Morra en el final del circuito.