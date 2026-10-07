¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026?

Isaac del Toro tiene en la mira conquistar el bicampeonato en el Gran Piemonte 2026, después del título que consiguió en 2025. La edición 110 de la carrera se podrá ver en México.

CANAL DE TV PARA VER A ISAAC DEL TORO EN EL GRAN PIEMONTE 2026:

ESPN / Disney Plus Premium.

HORA PARA VER A ISAAC DEL TORO EN EL GRAN PIEMONTE 2026:

5:00 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México.

Isaac del Toro viene de participar en el Mundial de Montreal Mexsport

El recorrido en el Gran Piemonte 2026 tendrá un aura especial. No sólo tendrá al campeón vigente, Isaac del Toro, sino que también tendrá al campeón mundial y subcampeón de ruta del Mundial de Montreal, Brandon McNulty y Michael Matthews, respectivamente. Asimismo, se contará con la presencia de MAds Pedersen, sexto en el Mundial y ganador del maillot verde en el Tour de Francia.

La carrera de este jueves 8 de octubre de 2026 también tendrá en el asfalto al actual campeón nacional francés Romain Grégoire, así como el excampeón nacional de Francia Dorian Godon. Alberto Bettiol es el reciente ganador del Giro de Lazio; Lorenzo Mark Finn, ganador del Giro Next Gen como del Tour de l’Avenir; y Andrea Bagioli, quinto triunfo en Favria en 2023.

ASÍ SERÁ EL RECORRIDO DEL GRAN PREMIONTE 2026:

El Gran Piemonte tendrá como salida Asti y meta en Bra. Su tramo inicial será muy ondulado que concluirá en Dogliani, caracterizado por una sucesión interrumpida de subidas y bajadas por carreteras de perfil quebrado.

El recorrido del Gran Piemonte 2026 lo componen 181 kilómetros, con salida en Asti y meta en Bra Captura de pantalla

Después, el trayecto se vuelve menos exigente, aunque siguen las ondulaciones hasta llegar a la primera ascensión de La Morra, donde los ciclistas entrarán en el circuito final de 34.7 kilómetros, que se correrá por una sola vez.

Enseguida, los ciclistas se dirigirán hacia Cherasco, localidad que se accede tras superar la subida de Strada Vecchia. Los corredores afrontan La Morra por segunda ocasión y descienden hacia Verduno y el Pollenzo, para después dirigirse a la meta en Bra.