OFICIAL: Enner Valencia llega a Boca Juniors tras salir de Pachuca

Boca Juniors confirmó la contratación de Enner Valencia, delantero ecuatoriano que continuará su carrera en Argentina después de su paso por Pachuca y que se convirtió en el cuarto refuerzo del conjunto Xeneize para la nueva temporada.

Valencia llega como jugador libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027, por lo que estará ligado a Boca durante los próximos 18 meses. El atacante arribó a Buenos Aires desde el viernes y un día después estuvo presente en el estadio Tomás Adolfo Ducó para observar a sus nuevos compañeros en el encuentro ante Vélez.

La operación pudo concretarse después de que Boca Juniors liberara un cupo de extranjero con la salida de Marcelo Saracchi, además de los préstamos de Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri, movimientos que también permitieron al club argentino habilitar dos incorporaciones adicionales durante el mercado.

Enner Valencia, habitual integrante de la Selección de Ecuador, tendrá así una nueva experiencia en Sudamérica después de haber militado durante la temporada anterior en el futbol mexicano.

De Pachuca a uno de los gigantes de Argentina

La última experiencia de Valencia a nivel de clubes fue con Pachuca, conjunto con el que disputó 22 encuentros y consiguió ocho anotaciones durante la temporada anterior antes de terminar su relación con los Tuzos.

El ecuatoriano deja así nuevamente la Liga MX, campeonato en el que ha desarrollado diferentes etapas de su carrera, para asumir ahora uno de los retos de mayor exposición del futbol sudamericano con la camiseta de Boca Juniors.

Su incorporación, además, responde a una necesidad inmediata del conjunto argentino. Boca apenas consiguió cinco de los primeros 12 puntos disponibles en el Clausura y uno de sus principales problemas estuvo en la posición de centrodelantero.

Miguel Merentiel ha tenido que desempeñarse como referencia ofensiva, aunque no es la posición en la que se siente más cómodo, mientras Milton Giménez contó con pocos minutos y ninguno de los dos consiguió marcar durante el arranque del torneo local. Merentiel sí pudo hacerlo ante O’Higgins en la Copa Sudamericana.

En ese escenario, Valencia aparece como una alternativa natural para ocupar el centro del ataque, una posición en la que Boca necesitaba encontrar soluciones antes de continuar con sus compromisos tanto en Argentina como a nivel internacional.

Contrato hasta diciembre de 2027

Boca Juniors apostó por la experiencia del ecuatoriano y aseguró su permanencia durante 18 meses, en una contratación que no requirió negociación por su carta debido a que llegó en condición de jugador libre.

El delantero ya tuvo su primer acercamiento con el entorno del equipo durante el fin de semana y ahora comenzará su adaptación al plantel, con la expectativa de convertirse rápidamente en una de las principales opciones ofensivas.

Después de cerrar su etapa con Pachuca, Enner Valencia ya tiene oficialmente nuevo destino: Boca Juniors, uno de los clubes de mayor tradición y exigencia del continente.