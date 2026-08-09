El espectacular regalo de Edson Álvarez a Jimmy Butler en West Ham

Edson Álvarez tuvo una visita de auténtico lujo en el Estadio Olímpico de Londres. La súper estrella de la NBA, Jimmy Butler, quien actualmente milita en los Golden State Warriors, aprovechó su viaje a tierras británicas para caerle al feudo del West Ham. Ahí, el seleccionado mexicano fungió como el anfitrión de gala, dejando claro que su amistad rompe las barreras de las duelas y las canchas de futbol.

El regalo de Edson para Jimmy Butler

El mediocampista mexicano recibió a Butler de manera afectuosa y aprovechó el momento para obsequiarle una camiseta del West Ham con el número 4, dorsal que utiliza actualmente con el conjunto londinense. El club compartió en sus redes sociales un video del encuentro, en el que ambos deportistas convivieron en las instalaciones del equipo.

Jimmy Butler no ocultó su agradecimiento por el regalo y presumió la camiseta que recibió de manos de Edson Álvarez. Posteriormente, el jugador de los Warriors estuvo presente en uno de los palcos del estadio para observar el partido entre el West Ham y Portsmouth, correspondiente a la primera ronda de la EFL Cup.

El conjunto londinense se impuso 3-1 y consiguió avanzar a la segunda ronda de la competición. Edson Álvarez fue titular y disputó 74 minutos del encuentro; además, recibió una tarjeta amarilla al minuto 54.

Este partido también representó el regreso de Edson Álvarez a la actividad con el West Ham después de jugar la temporada anterior cedido en el Fenerbahçe de Turquía.

¿Cuál será el futuro de Edson Álvarez?

El futuro del mediocampista mexicano con el West Ham continúa siendo una incógnita. Después de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, Edson Álvarez ha sido relacionado con clubes como Ajax, Real Sociedad, Benfica y Colonia.

Sin embargo, tampoco se descarta que el mexicano permanezca en el West Ham para intentar ayudar al equipo a regresar a la Premier League, luego de que el conjunto londinense dispute la temporada 2026-27 en la Championship.

El encuentro con Jimmy Butler se produjo mientras Edson Álvarez vive nuevamente una etapa de definición sobre su futuro, aunque por ahora continúa ligado al conjunto inglés.