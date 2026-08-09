¿Cuándo podría llegar Rodri a Barcelona? Enzo Maresca lo espera en los entrenamientos del City

Durante la última semana, el Futbol Club Barcelona tomó un papel protagónico en el mercado de fichajes de Europa tras los reportes que colocan a Rodri Hernández como uno de los próximos refuerzos del equipo blaugrana. A esto se suma la salida de Ronald Araújo al Liverpool, movimiento que ya fue confirmado por el entrenador Hansi Flick.

En el caso de Rodri, las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City todavía no han llegado a un acuerdo definitivo. Por ahora, el mediocampista español continúa como jugador del conjunto inglés y su entrenador, Enzo Maresca, espera contar con él para los entrenamientos de pretemporada.

Rodri sería nuevo jugador del FC Barcelona. REUTERS

Enzo Maresca espera que Rodri se integre a la pretemporada del Manchester City

El Manchester City derrotó 3-1 al Atlético de Madrid en un partido amistoso de pretemporada disputado en Seúl, Corea del Sur. Después del encuentro, Enzo Maresca fue cuestionado en conferencia de prensa sobre la situación de Rodri y la posibilidad de que abandone el conjunto inglés.

El entrenador respondió que, por el momento, espera que el futbolista se encuentre en Manchester el próximo viernes para incorporarse a los trabajos de pretemporada.

Por el momento, Rodri estará en Manchester el viernes”, señaló Maresca.

La situación se mantiene abierta debido a que el traspaso todavía no está cerrado. Mientras las negociaciones continúan entre ambos clubes, el Manchester City espera que Rodri se presente con el equipo y continúe con la preparación de cara a la nueva temporada.

Por ahora, el mediocampista mantiene su condición de jugador del conjunto inglés y su posible llegada al Barcelona depende de que ambos clubes concreten la operación.

Maresca espera a Rodri en la pretemproada si no se cierra su salida. Mexsport

En Barcelona esperan cerrar el traspaso esta semana

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City se encuentran en la parte final y el equipo catalán espera poder concretar el fichaje durante esta semana.

El traspaso, según el reporte, podría cerrarse por alrededor de 55 millones de euros fijos, además de una cantidad en variables. La operación también podría incluir a algún futbolista de la plantilla del Barcelona.

Mientras las conversaciones avanzan, en el conjunto blaugrana esperan que Hansi Flick pueda contar con Rodri durante esta misma semana para incorporarlo a los trabajos de pretemporada.

El calendario del Barcelona contempla partidos contra el FC Basel y Al-Ahly en el Joan Gamper antes del inicio oficial de la temporada. El primer partido de La Liga será ante Elche el próximo 23 de agosto.

De esta manera, los próximos días serán importantes para definir el futuro de Rodri. El jugador todavía pertenece al Manchester City y tiene previsto reportar con el equipo inglés el próximo viernes, pero el Barcelona busca cerrar la operación antes para incorporarlo a su pretemporada.

El mercado de fichajes en España permanecerá abierto hasta el primer día de septiembre, cuando llegará a su cierre alrededor de la medianoche. Por ello, aunque el Barcelona espera resolver el fichaje durante esta semana, todavía existe margen para concretar la operación.