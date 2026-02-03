Obed Vargas vs. Álvaro Fidalgo: ¿Quién la tendrá más difícil en España?

Obed Vargas afrontará más dificultades que Álvaro Fidalgo ahora que ambos jugadores bien reconcocidos en el futbol mexicano emigraron a España para jugar con el Atlético de Madrid y el Real Betis.

El desafío de Vargas como colchonero

Vargas, quien despreció al América de la Liga MX para dar el paso al Viejo Continente desde la MLS, tiene su arraigo con el futbol mexicano al ser seleccionado nacional. Vargas se formó como futbolista en Alaska y encontró en la liga estadunidense el sitio para crecer como profesional y desde ahí dar el salto a España para ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

El mediocampista tricolor luchará por minutos con Jorge Resurrección, Koke, el líder histórico colchonero en partidos con 711 y parte del equipo desde la campaña 2010-2011. Esta temporada, Koke cuenta con 1,845 minutos repartidos en en 31 partidos en todas las competiciones, con un par de tantos y dos asistencias.

Esa zona en la que Vargas buscará trascender en Europa está colmada de joven talento por los colchoneros, que para esta temporada consumaron los traspasos de Álex Baena (Villarreal) y Johnny Cardoso (Betis), además del regreso de Nico González (Juventus). Baena ha visto mermado su desempeño debido a las lesiones y apenas ha visto acción en 22 encuentros (1,112 minutos), pero ha sido marcado como el heredero del francés Antoine Griezmann para hacerse de la mediapunta rojiblanca, sitio en el que Vargas tiene condiciones para jugar.

González también ha desempeñado una posición regular en los esquemas de Simeone con 27 partidos (1,405 minutos). Pelearle la posición a Cardoso parece más complicado cuando el estadunidense tiene un perfil más defensivo.

Fidalgo llega con buena estrella

El camino del Maguito Fidalgo, quien vuelve a España luego de haber completado su proceso de naturalización en México tras seis años en el país con las Águilas del América, luce más despejado cuando fue una petición para reforzar la sala de máquinas del estratega chileno Manuel Pellegrini.

Para el examericanista, quien dejó al Castellón para jugar en México en 2021, uno de sus principales rivales en cuestión de minutos será un viejo conocido de la Liga MX como el colombiano Nelson Deossa (21 partidos, 1,168 minutos), de quien fue rival cuando jugó en Monterrey y hasta se enfrentaron en una final, que ganó Fidalgo con los azulcremas.

Pablo Fornals luce como el más consolidado de los elementos de Pellegrini en el mediocampo (31 partidos, 2,229 minutos), al igual que el argentino Giovani Lo Celso (25 partidos, 1,479 minutos). Caso aparte merece Isco Alarcón, líder de esa zona en el Betis, pero que esta campaña apenas ha jugado algunos minutos en un par de encuentros debido a las lesiones.