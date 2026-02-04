Confirmado, 'Djuka' firma con Monterrey, el traspaso será de 5 millones de dólares

El mercado de transferencias en el futbol mexicano dio un giro inesperado con un movimiento que sacudió la Sultana del Norte. Uros Durdevic, el delantero que militaba en las filas del Atlas, empacó sus maletas para integrarse de forma definitiva a los Rayados de Monterrey. La noticia cobró fuerza desde el pasado martes, cuando el atacante europeo se ausentó de los entrenamientos con los Zorros para emprender el viaje rumbo a Nuevo León, donde ya luce los colores de su nuevo equipo.

La directiva regiomontana no escatimó en recursos para asegurar la llegada de este refuerzo. Se confirmó que el traspaso del delantero serbio naturalizado montenegrino alcanzó la cifra de cinco millones de dólares, una inversión que refleja la ambición del club por mantener una plantilla competitiva y dominante. Con la firma del contrato este miércoles, "Djuka" inició formalmente su etapa como jugador de La Pandilla, asumiendo la responsabilidad de ser el referente de área que la afición exige.

UN GOLEADOR CON SED DE TÍTULOS EN EL GIGANTE DE ACERO

A su arribo a la ciudad de Monterrey, el futbolista no ocultó su entusiasmo por este nuevo reto en su carrera profesional. El atacante calificó a su nuevo club como una institución de gran jerarquía dentro de la Liga MX. En sus primeras declaraciones, Durdevic resaltó la calidad humana y técnica del plantel que dirige el cuerpo técnico albiazul, asegurando que su principal motivación para aceptar la oferta fue la posibilidad real de pelear por el campeonato.

Uros Durdevic celebrando un gol con Atlas. Mexsport

El artillero europeo reconoció que la presión por anotar goles es inherente a su posición como centro delantero, pero priorizó el éxito colectivo sobre las estadísticas individuales. Mencionó que, aunque el sueño de todo atacante es ver puerta con regularidad, prefiere levantar trofeos con el equipo antes que buscar glorias personales. La confianza de Uros Durdevic es plena, pues sabe que la generación de juego de Rayados le brindará múltiples oportunidades para estrenarse como goleador en el Estadio BBVA

ATLAS CONTRA RELOJ PARA ENCONTRAR UN NUEVO REFUERZO

Mientras en el norte celebran la incorporación de su nuevo ariete, en la madriguera de los Zorros la situación es distinta. La salida de su referente ofensivo dejó un hueco importante en el esquema táctico del Atlas, lo que obligó a la directiva rojinegra a trabajar a marchas forzadas. La urgencia es máxima, ya que el próximo lunes es la fecha límite para el registro de jugadores ante la federación, por lo que el tiempo para encontrar un relevo de garantías es muy limitado.

Uros Durdevic cobrando un penal con Atlas Mexsport

La salida de Uros Durdevic representa una baja sensible para los tapatíos, pero una ganancia estratégica para los Regios, quienes ahora cuentan con una baraja de opciones más amplia en la zona de definición. Con este movimiento, el fichaje de Djuka se convierte en uno de los temas más comentados del cierre de mercado, dejando la expectativa alta sobre su rendimiento en el torneo actual y su capacidad para adaptarse rápidamente al sistema de juego de su nuevo equipo.