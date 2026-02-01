Obed Vargas llegaría al Atlético de Madrid: "Me identifico mucho"

El mediocampista de la Selección Mexicana, Obed Vargas, estaría siendo nuevo jugador del Atlético de Madrid este mismo mes de febrero de 2026, poniéndole fin a su paso por el Seattle Sounders de la MLS y cumpliendo un sueño que tenía desde la infancia.

Luego de un Mundial sub 20 en el que se consagró como gran figura de México, junto con Gilberto Mora, Obed Vargas se mantuvo en las filas del conjunto estadunidense, con quienes logró enfrentar a los Colchoneros durante el Mundial de Clubes 2025 que se llevó a cabo en la nación norteamericana.

Dejando de lado a equipos de Serie A, Bundesliga, Premier League o el Sporting de Lisboa (quienes calificaron directo a Octavos de Champions), Obed Vargas fue contundente meses atrás cuando le preguntaron acerca de los Colchoneros, antes de enfrentarlos en el Mundial de Clubes:

"Griezmann (es mi futbolista favorito) porque es un ídolo del Atlético de Madrid y es el jugador que seguí desde niño"

Además, cuando fue cuestionado sobre los aspectos que le llaman la atención de la escuadra comandada por Diego Pablo Cholo Simeone, aseguró que la lucha, el coraje y el corazón, son los aspectos que lo identifican y le hacen querer vestirse de Rojiblanco:

Vengo siguiendo al equipo desde que tengo 10 años, el Atlético es muy luchador y saca resultados de la nada. Es un equipo con el que me identifico mucho en la lucha, coraje y corazón del Atlético".

El tiempo, gran enemigo de Obed Vargas

Hasta el momento, todo parece ser miel sobre hojuelas para el mediocampista que defiende los colores de la Selección Mexicana, sin embargo, la decisión sobre su futuro deberá ser inmediata, ya que el mercado de fichajes en España cierra este lunes 2 de febrero, por lo que de no confirmarse su llegada en este tiempo, deberá esperar.

A poco más de 4 meses de que México inaugure el Mundial 2026 frente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, el nombre de Obed Vargas se mantiene como uno de los que podrían subirse de último momento a la lista definitiva, por lo que su llegada a un gigante del futbol europeo le daría ese empujón que necesita para convencer a Javier Aguirre.

Será en las siguientes horas cuando se defina el siguiente paso para Obed Vargas, quien con 20 años podría convertirse en un nuevo futbolista mexicano en el Atlético de Madrid, luego del paso de jugadores como Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera.

