Obed Vargas cambia de rumbo: Sevilla aparece como opción

Obed Vargas podría cambiar de destino en los últimos días del mercado de fichajes de LaLiga española, luego de que el Sevilla surgiera como una nueva opción para el mexicano, quien no entra en los planes de Diego Pablo “Cholo” Simeone en el Atlético de Madrid.

Los reportes de la prensa española habían colocado previamente al mediocampista cerca del Deportivo Alavés, equipo que aparecía como la alternativa más avanzada para darle continuidad durante la temporada 2026-2027. Sin embargo, esa operación dependía de la salida de otro futbolista.

Obed Vargas estaría cerca del Sevilla. REUTERS

Obed Vargas apunta al Sevilla

De acuerdo con información del periodista español Jesús González, quien sigue la actualidad del Sevilla, Obed Vargas estaría cerca de incorporarse como refuerzo del equipo andaluz durante el cierre del mercado de fichajes.

El futbolista mexicano fue informado desde el comienzo de la temporada que no entraría en los planes del Cholo Simeone para el nuevo ciclo, situación que lo ha mantenido fuera de las convocatorias del conjunto rojiblanco.

Hasta ahora, Vargas no ha sido considerado en ninguno de los tres partidos disputados por el Atlético de Madrid en LaLiga. Su situación dentro de la plantilla ha abierto la posibilidad de buscar un nuevo equipo para tener actividad durante la temporada.

Obed Vargas fue convocado por México en la Copa del Mundo 2026. Mexsport

El Sevilla ya había aparecido entre las opciones para el mediocampista desde que comenzó a perfilarse su salida del cuadro colchonero. Sin embargo, en los primeros reportes sobre su futuro, el conjunto andaluz no figuraba como la alternativa más avanzada.

La situación cambió en las últimas horas, cuando la opción de llegar al Deportivo Alavés perdió fuerza. Con el mercado de fichajes cerca de su cierre, el club sevillista surgió nuevamente como una posibilidad para el mexicano.

Deportivo Alavés era la opción más adelantada

El Deportivo Alavés parecía el destino más cercano para que Obed Vargas continuara su carrera en la primera división española. No obstante, la posibilidad de concretar su llegada dependía de un movimiento previo dentro de la plantilla.

Según informó la Cadena SER, la operación por el mexicano estaba condicionada a la salida de Antonio Blanco del equipo dirigido por Quique Sánchez. Mientras ese movimiento no se concretara, la posibilidad de incorporar al mediocampista quedaría pendiente.

Obed Vargas no ha sido convocado por el Cholo Simeone. Atlético de Madrid

El mismo medio reportó que el Alavés rechazó dos ofertas por el futbolista español, por lo que la salida necesaria para activar la llegada de Vargas no se produjo. Esa situación frenó una negociación que parecía estar más avanzada que otras opciones.

Con el panorama detenido en Vitoria, el Sevilla apareció como una alternativa para el mexicano a dos días del cierre del mercado de fichajes en LaLiga.