Hormiga González va a la banca en su primer partido con Olympiacos

Armando “Hormiga” González tendrá que esperar para estrenarse como titular con el Olympiacos, luego de que el delantero mexicano fuera enviado a la banca para el duelo de este domingo frente al Asteras Tripolis, correspondiente a la Jornada 2 de la Superliga de Grecia. El encuentro comenzará a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El exatacante de las Chivas recibió su primera convocatoria desde que concretó su llegada al futbol europeo y quedó entre las opciones del técnico José Luis Mendilibar para ingresar durante el encuentro.

La Hormiga, de 23 años, trabajó durante la semana al parejo de sus nuevos compañeros después de completar su fichaje con el conjunto griego. Su inclusión en la convocatoria abrió la posibilidad de que pueda disputar sus primeros minutos oficiales en Europa apenas unos días después de incorporarse al club.

González dejó al Guadalajara después de consolidarse como uno de los atacantes mexicanos jóvenes con mayor proyección. En Liga MX acumuló 59 partidos y 27 goles antes de emprender su primera aventura fuera del futbol mexicano.

La competencia por un lugar en el ataque del Olympiacos será importante para el mexicano. El conjunto de El Pireo cuenta con varias alternativas ofensivas y Mendilibar decidió llevar con calma la incorporación del delantero, quien por ahora comenzará el encuentro desde el banquillo.

El partido ante el Asteras Tripolis representa la primera oportunidad para que González haga su presentación oficial con la camiseta rojiblanca y comience una etapa en la que también tendrá la posibilidad de disputar competencias europeas.

El Olympiacos participará esta temporada en la Europa League, por lo que la Hormiga buscará ganarse rápidamente minutos dentro de una plantilla que tendrá actividad tanto en el campeonato griego como a nivel continental.