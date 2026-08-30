VIDEO: Hirving Lozano ignora el saludo de su exentrenador tras anotar ante San Diego FC

Hirving Lozano volvió a colocarse en el centro de la polémica. El delantero mexicano protagonizó un incómodo momento después de que su equipo, el LA Galaxy perdiera 3-1 ante San Diego FC, equipo al que todavía pertenece y desde el cual llegó a préstamo al conjunto angelino.

El ‘Chucky’ incluso se hizo presente en el marcador ante su antiguo club, pero lo que ocurrió después del silbatazo final fue lo que generó mayor conversación. Mikey Varas, técnico del San Diego FC y con quien el mexicano tuvo diferencias durante su etapa en el equipo, se acercó para saludarlo y estrecharle la mano.

Sin embargo, Lozano continuó su camino sin responder al gesto del entrenador, quien terminó quedándose con la mano extendida. Las imágenes muestran al atacante mexicano despidiéndose de algunos de sus excompañeros mientras Varas intenta acercarse a él, aunque el futbolista no se detiene.

El mexicano llegó como una de las grandes inversiones de la franquicia, convirtiéndose en jugador franquicia y en uno de los elementos mejor pagados de la MLS. No obstante, un altercado con Varas durante su primera temporada provocó un distanciamiento que terminó por romper su relación con el club.

Tras el partido, Lozano fue cuestionado en conferencia de prensa sobre el supuesto desaire y aseguró que no se percató de la presencia de su exentrenador.

“Creo que no lo alcancé a ver, estaba saludando a mis compañeros, después fui a saludar a mis aficionados y no alcancé a verlo”, explicó el atacante mexicano, aunque el video del momento rápidamente alimentó nuevamente la polémica alrededor del ‘Chucky’.