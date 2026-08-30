El Real Madrid de Mourinho golea al Málaga y desata la locura en el Bernabéu con paso perfecto

El Real Madrid vuelve a encender la ilusión de su afición con argumentos futbolísticos contundentes, dejando atrás dos temporadas grises para el recuerdo. En una exhibición de alto nivel, la versión más sólida y voraz del conjunto dirigido por José Mourinho superó de principio a fin al Málaga, sellando una contundente goleada por 4-0 este domingo 30 de agosto sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Con este impecable resultado, la escuadra merengue sostiene un paso perfecto en el arranque del campeonato, posicionándose en la cima de LaLiga con nueve puntos tras disputar tres jornadas.

El compromiso quedó prácticamente resuelto durante un primer tiempo arrollador, etapa en la que los anfitriones impusieron una presión asfixiante. La resistencia malagueña se rompió en el minuto 19 gracias a una genialidad de Jude Bellingham, quien zafó de la marca para colocar el 1-0. Apenas siete minutos más tarde, el asedio provocó que el arquero Alfonso Herrero anotara en su propia meta tras un remate del inglés. La fiesta blanca continuó al minuto 30 cuando Kylian Mbappé firmó el tercer tanto de la tarde tras capitalizar un centro servido por Trent Alexander-Arnold.

En las postrimerías del cotejo, la joven promesa turca Arda Güler culminó la goleada al aprovechar una asistencia de Vinicius Junior para el cuarto de la jornada. Al finalizar el choque, Bellingham expresó su felicidad ante los micrófonos oficiales:

“Estoy disfrutando mucho sobre el campo y considero que esa alegría se refleja en mi juego. Representar a este club y competir en este estadio ante nuestra afición es un honor absoluto”.

A lo largo de los noventa minutos, el Real Madrid dictó la pauta registrando un abrumador 62% de posesión de balón. Asimismo, la fluidez colectiva quedó evidenciada en la elaboración de 528 pases completos, alcanzando una sobresaliente precisión del 92%. Esta victoria permitió además prolongar un récord histórico en el coliseo blanco, donde el club suma ya 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota frente al Málaga en liga, con un balance de 15 triunfos y 3 empates, ostentando una diferencia de goles enorme de +8 en el certamen.

¿Cuántos goles lleva Kylian Mbappé con el Real Madrid?

El delantero francés Kylian Mbappé llegó a 90 dianas en su paso como jugador merengue. Esta cifra la ha alcanzado después de disputar hoy su juego 106 con la entidad blanca.