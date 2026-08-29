Atlético de Madrid vence al Sevilla sin Obed Vargas ni Julián Álvarez en la convocatoria

Atlético de Madrid venció 3-1 al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante la tercera jornada de LaLiga 2026-2027, en un partido en el que Diego Pablo Simeone no contó con Obed Vargas ni Julián Álvarez en la convocatoria.

La ausencia de ambos futbolistas se produjo en medio de situaciones distintas dentro del club. Mientras Julián Álvarez busca definir una salida del conjunto madrileño, Obed Vargas podría abandonar la plantilla debido a que no entra en los planes del entrenador argentino.

Con la victoria en Sevilla, el cuadro colchonero llegó a dos triunfos y un empate en sus primeros tres partidos de la temporada. El equipo se mantiene en la parte alta de la clasificación a la espera de que concluya la jornada.

Atlético de Madrid resolvió el partido desde el primer tiempo

Álex Baena abrió el marcador apenas al minuto 4, después de recibir una asistencia de Lee Kang-in en una de las primeras llegadas del Atlético de Madrid. El campeón del mundo remató de primera para colocar el balón en la portería y adelantar al conjunto dirigido por Simeone.

El equipo visitante amplió la diferencia 22 minutos después. Ademola Lookman recibió el balón fuera del área, avanzó hacia la portería y, tras acomodarse para el disparo, definió al poste más cercano para convertir el segundo tanto de los rojiblancos.

Baena volvió a aparecer al minuto 33 para firmar su doblete. El mediocampista recibió el esférico en los límites del área y conectó un disparo cruzado y potente que superó al arquero Odisseas Vlachodimos para colocar el 3-0.

El Sevilla consiguió descontar en la segunda mitad. Al minuto 66, Miguel Sierra aprovechó un balón dentro del área después de un intento de remate de cabeza de un compañero y conectó de volea para marcar el 3-1 definitivo.

El Atlético de Madrid, sin embargo, mantuvo la ventaja obtenida durante la primera mitad y aseguró los tres puntos como visitante.

El Atlético de Madrid venció 3-1 al Sevilla. X: @SevillaFC

Obed Vargas y Julián Álvarez no fueron convocados

Obed Vargas y Julián Álvarez no estuvieron disponibles para ocupar un lugar en la banca del Atlético de Madrid. Los dos futbolistas atraviesan situaciones diferentes mientras se mantiene abierto el mercado de fichajes y se define el futuro de ambos.

El mexicano espera resolver su situación para salir del conjunto madrileño, luego de que Diego Pablo Simeone no lo considerara dentro de sus planes. Los últimos reportes apuntan a que Vargas podría continuar su carrera en el Deportivo Alavés.

La situación de Julián Álvarez es distinta. El delantero argentino se perdió algunos entrenamientos durante la semana y todavía no define su futuro. Su intención es incorporarse al Barcelona, una operación que el Atlético de Madrid no tiene contemplada.

Atlético de Madrid enfrentará al Athletic Club en condición de visitante durante la próxima jornada, mientras que el Sevilla visitará al Espanyol.