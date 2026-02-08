¡Nuevo refuerzo en Chivas! El Rebaño cierra el fichaje de Jonathan Pérez desde la MLS

El Clausura 2026 trajo una sorpresa de último momento para la afición rojiblanca. Cuando parecía que la plantilla estaba cerrada, la directiva de Chivas dio un golpe de autoridad en la mesa al concretar la llegada de una nueva joya procedente del futbol de los Estados Unidos. Se trata de Jonathan Pérez, futbolista mexicoamericano que cumplirá el sueño de toda su vida al vestirse con los colores del Rebaño Sagrado, en una operación que se gestó gracias a la insistencia del propio jugador.

Todo quedó pactado y cerrado entre las partes involucradas. La gestión deportiva del Guadalajara logró un acuerdo definitivo con el Nashville SC de la MLS para la compra de la carta del atacante de 23 años. Aunque en un principio el club estadounidense se mostró renuente a dejar ir a su elemento, la voluntad de Pérez resultó el factor clave para destrabar la negociación. El jugador expresó abiertamente su deseo de emigrar a México, impulsado por el amor que su familia le tiene a Chivas, lo que obligó a la escuadra norteamericana a aceptar la oferta y abrirle las puertas de salida.

COMPETENCIA PURA PARA BRYAN GONZÁLEZ Y TÁCTICA DE MILITO

La incorporación de Jonathan Pérez no es solo un capricho sentimental; responde a una necesidad táctica del estratega Gabriel Milito. El nuevo refuerzo rojiblanco se desempeña con naturalidad por el perfil izquierdo, con la capacidad de jugar tanto de extremo ofensivo como de carrilero con sacrificio defensivo. Esta polivalencia generará una competencia interna directa y feroz con Bryan González, elevando el nivel de la banda izquierda del equipo tapatío para lo que resta del torneo.

Jonathan Pérez cumplirá su sueño de jugar en Chivas. Foto de IG: @nashvillesc

Su trayectoria respalda la apuesta. Formado en la academia del LA Galaxy, donde mostró destellos de gran calidad, Pérez llegó al Nashville SC apenas en agosto de 2025. Sin embargo, su estadía en Tennessee fue breve, pues el llamado del equipo más popular de México cambió sus planes profesionales de inmediato. Ahora, el cuerpo técnico espera que su adaptación sea rápida para integrarlo al esquema dinámico que busca implementar el entrenador argentino en la búsqueda del título.

LA LEGIÓN DE DOBLE NACIONALIDAD SE FORTALECE EN VERDE VALLE

Con este movimiento, Chivas reafirmó su estrategia moderna de reclutamiento, volteando cada vez más hacia el talento de doble nacionalidad que surge en el vecino del norte. Jonathan Pérez, nacido en California pero de padres mexicanos —condición que le permite jugar por tradición en el Guadalajara—, se suma a una lista creciente de futbolistas con perfil similar que llegaron recientemente a la institución.

Jonathan Pérez jugó la última campaña en el Nashville. Foto de IG: @nashvillesc

Nombres como Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez ya forman parte de este proyecto que busca combinar lo mejor de dos mundos futbolísticos. Además, la estructura de fuerzas básicas y el Tapatío también cuentan con elementos formados bajo este esquema. Se espera que Jonathan Pérez aterrice en las próximas horas en la perla tapatía para realizar los exámenes médicos de rigor, firmar su contrato —donde el tema salarial ya se acordó sin problemas— y ponerse de inmediato a las órdenes de Gabriel Milito para debutar cuanto antes en el Clausura 2026.