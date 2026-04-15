El nuevo mapa del futbol en México: El streaming dicta las reglas

El panorama de las transmisiones deportivas en México ha dado un vuelco definitivo. La reciente migración de la fase final de la Nations League y las próximas dos ediciones de la Copa de Oro a Netflix ha encendido el debate sobre el creciente dominio de las plataformas de streaming. Este movimiento deja cada vez menos margen a los canales tradicionales, consolidando un ecosistema donde los servicios por internet llevan la mano fuerte.

A día de hoy, la televisión abierta ha quedado relegada a propiedades muy específicas: algunos equipos de la Liga MX, los juegos de la Selección Mexicana y partidos seleccionados del Mundial 2026. Fuera de esto, las principales ligas de Europa y torneos internacionales con clubes locales no se verán en canales gratuitos, a menos que existan acuerdos de reventa de derechos.

Estrategias agresivas: El reparto de las ligas

El anuncio de Netflix es solo la punta del iceberg. FOX One ha retomado un papel protagónico al asegurar la Bundesliga hasta el 2031, dejando a Izzi-Sky únicamente con LaLiga como carta fuerte en el balompié. Además, FOX One blindó los derechos de la Concachampions, la American Central Cup y la Caribbean Cup hasta el 2030.

Por su parte, Disney+ ha tomado el control del futbol sudamericano para toda la región, adquiriendo la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa en un contrato que también se extiende hasta el 2030. Otras ligas como la Serie A, la Ligue 1 y la Premier League se mantienen distribuidas entre estos gigantes digitales, mientras que la Leagues Cup —el choque entre Liga MX y MLS— es propiedad de Apple TV.

El debilitamiento de la televisión abierta

La gran carta de la televisión abierta en México sigue siendo el Mundial de la FIFA, aunque con restricciones dado que en el 2026 para poder observar la totalidad de los encuentros es necesario adquirir el paquete especial de la plataforma ViX.

Con el acuerdo de Netflix, ambas empresas pierden el derecho de la Copa de Oro, uno de los eventos más seguidos por los fanáticos de la Selección Mexicana, aunque no todo está perdido, dado que Netflix podría revender derechos a Televisa y TV Azteca.

Pero el poder de la televisión abierta parece que se seguirá reduciendo en un futuro dentro del balompié, incluso en la liga local con FOX One convirtiéndose en un jugador importante poniéndose a la par de las dos televisoras abiertas, mientras que Amazon Prime Video también entró al juego con un acuerdo con las Chivas del Guadalajara.