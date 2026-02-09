Nuevo horario Cruz Azul vs Tigres: ¿A qué hora se juega el partido de la Jornada 6?

La actividad del Clausura 2026 no se detiene y nos regala uno de los duelos más esperados de la temporada regular. Sin embargo, la Liga MX dio una sorpresa este lunes al confirmar una modificación importante en la logística del encuentro estelar de la Jornada 6. El partido entre Cruz Azul y Tigres, dos de los candidatos más fuertes al título, sufrió un ajuste en su programación oficial.

Aunque la sede se mantiene y el encuentro se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla—donde La Máquina funge como local administrativo en este certamen—, los aficionados deberán ajustar sus relojes, pues el balón rodará antes de lo previsto para este choque de trenes.

EL NUEVO HORARIO DEFINITIVO EN EL CUAUHTÉMOC

Originalmente, el calendario oficial marcaba que el silbatazo inicial se escucharía a las 19:00 horas. No obstante, la organización del futbol mexicano determinó adelantar el compromiso. De esta forma, el Cruz Azul vs Tigres se jugará el próximo domingo 15 de febrero en punto de las 16:30 horas (tiempo del centro de México).

Rotondi sacando un tiro ante Jesús Garza. Mexsport

Si bien la liga no especificó los motivos administrativos del cambio, diversos factores logísticos podrían estar en juego. Uno de los temas que más preocupa es el estado del terreno de juego. El Estadio Cuauhtémoc tendrá una carga de trabajo pesadísima esta semana. Primero, Cruz Azul recibirá ahí al Vancouver FC el jueves; apenas 24 horas después, el Puebla le hará los honores a Pumas el viernes 13 de febrero por la Liga MX; y finalmente, se cerrará la actividad con el duelo entre cementeros y universitarios el domingo. Con menos horas de luz artificial y un césped castigado, jugar más temprano podría ayudar a la visibilidad y logística del evento.

ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD INTERNACIONAL PREVIA

Este partido llega con sabor a revancha. No podemos olvidar que el último enfrentamiento entre ambas escuadras ocurrió en las semifinales del Apertura 2025. En aquella ocasión, los Tigres de Nuevo León eliminaron a los celestes tras un empate global de 2-2 (1-1 en la ida y 1-1 en la vuelta), avanzando a la final gracias a su mejor posición en la tabla general. Cruz Azul buscará sacudirse esa espina ante su afición en Puebla.

Gabriel Fernández marcando a Fernando Gorriarán. Mexsport

Además, el tema físico será fundamental. Ambos equipos llegarán con desgaste por su participación en la Concacaf Champions Cup 2026 a mitad de semana. Los Tigres recibirán en el "Volcán" al Forge FC de Canadá este martes 10 de febrero, mientras que La Máquina tendrá menos tiempo de recuperación, pues jugará la vuelta de la Primera Ronda contra el Vancouver FC hasta el jueves 12 de febrero.

Será una prueba de fuego para los estrategas, quienes deberán rotar sus plantillas para evitar lesiones y asegurar los tres puntos en este nuevo horario de las 16:30 horas, ideal para una tarde de buen futbol en la Angelópolis.