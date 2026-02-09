El balón morado con el que se jugará la Final de Champions League

A una semana de los primeros partidos matar o morir en la Champions League, se presentó el nuevo balón morado con el que se estará disputando la Final en Budapest el próximo sábado 30 de mayo de 2026.

El Art Nouveau es la razón que inspira cada uno de los detalles que confeccionan al balón de la Champions League para la Final a disputarse en Budapest, Hungría:

"Se inspira en las formas líquidas y en la distintiva tradición Art Nouveau de Budapest, enriquecida por las influencias interculturales y regionales que han dado forma a la arquitectura y las artes decorativas de la ciudad".

Precio en México del balón para la Final de Champions League 2026:

$399 / versión mini.

$1,199 / réplica en tamaño 4 y 5.

$3,999 / versión profesional en tamaño 5.

* Todos los costos están expresados en pesos mexicanos.

Calendario de la Champions League 2026

Con un total de 24 equipos en busca del título, las eliminatorias directas de Champions League arrancarán con los Playoffs, fase en la que se encuentran conjuntos de máxima jerarquía, como lo son Real Madrid, PSG, Inter de Milán y Juventus y Atlético de Madrid.

Por su parte, combinados como el Arsenal -con paso perfecto tras la Fase Liga- Bayern Múnich, Barcelona, Liverpool y Manchester City consiguieron su boleto directo a Octavos de Final, esperando rival.

Estas son las fechas más importantes del resto de la temporada en la Champions League 2025/26:

Playoffs ida / martes 17 y miércoles 18 de febrero.

Playoffs vuelta / martes 24 y miércoles 25 de febrero.

Octavos de Final ida / martes 10 y miércoles 11 de marzo.

Octavos de Final vuelta / martes 17 y miércoles 18 de marzo.

Cuartos de Final ida / martes 7 y miércoles 8 de abril.

Cuartos de Final vuelta / martes 14 y miércoles 15 de abril.

Semifinales ida / martes 28 y miércoles 29 de abril.

Semifinales vuelta / martes 5 y miércoles 6 de mayo.

Final / sábado 30 de mayo en Budapest, Hungría.

