Nuevo golpe a los Bills: Mike McDaniel, candidato a entrenador rechaza el puesto y Josh Allen queda en el limbo

Los Bills de Buffalo se enfrentan un nuevo contratiempo en la búsqueda de su próximo entrenador en jefe, apenas días después de su eliminación en los playoffs de la NFL y del despido de Sean McDermott.

Mike McDaniel, uno de los principales candidatos para asumir el cargo, canceló la entrevista que tenía programada con la organización para el viernes en Florida, de acuerdo con reportes iniciales de The Athletic. La franquicia no ofreció comentarios ni detalles sobre los motivos de la cancelación.

McDaniel, de 42 años, fue despedido recientemente como entrenador en jefe de los Dolphins tras cuatro temporadas al frente del equipo. Durante ese periodo no logró ganar en los playoffs, aunque su trabajo en el costado ofensivo sigue siendo valorado dentro de la liga.

La decisión se produce en un momento clave para los Bills, que buscan un nuevo rumbo luego de perder ante los Broncos en la ronda divisional de playoffs, un resultado que puso fin a lo que muchos dentro de la organización consideraban una de sus mejores oportunidades recientes para llegar al Super Bowl.

Ni Josh Allen lo motiva

El puesto en Buffalo es visto como uno de los más atractivos disponibles en la NFL, principalmente por la presencia del quarterback Josh Allen, Jugador Más Valioso de la liga y eje del proyecto deportivo del equipo. La cancelación de la entrevista añade incertidumbre a un proceso que comenzó en un contexto de alta presión.

McDaniel también se retiró esta semana de una segunda entrevista con los Browns y sostuvo conversaciones previas con los Raiders, otro de los equipos con vacante de entrenador en jefe. De forma paralela, diversos reportes señalan que existe un acuerdo para que se convierta en coordinador ofensivo de los Chargers, siempre y cuando no reciba una oferta como entrenador principal.

Los Bills despidieron a McDermott el lunes pasado, poniendo fin a un ciclo de nueve temporadas al frente del equipo. La decisión se produjo tras la derrota en Denver y luego de nueve años de resultados sólidos en temporada regular que no se tradujeron en una aparición en el juego grande

La cancelación de McDaniel representa el segundo episodio en el que un candidato se baja del proceso de entrevistas esta semana, mientras la directiva encabezada por el propietario Terry Pegula y el gerente general Brandon Beane continúa evaluando opciones para encabezar una plantilla construida para competir de inmediato.

Buffalo no ha anunciado un calendario actualizado para las siguientes entrevistas ni ha confirmado si McDaniel sigue siendo considerado dentro del proceso.