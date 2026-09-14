¡Novak Djokovic se despide del Top 10 tras ocho años de dominio!

Después de dos semanas intensas en el US Open 2026, el ranking de la ATP sufrió cambios con los resultados obtenidos de cada tenista que participó en este Grand Slam. El serbio, Novak Djokovic, fue uno de los tenistas que sorprendió con su posición en el ranking, ya que después de 8 años se quedó nuevamente fuera del top 10 de los mejores tenistas del mundo.

Con 23 años de carrera y 39 años de edad, el público estaba acostumbrado a ver a Djokovic entre los primeros lugares del ranking, sin embargo, durante su carrera el tenista experimentó dos cambios fuertes: el primero a finales del 2017 cuando descendió al lugar número 12 del ranking y ahora este 2026 volviendo a ocupar la duodécima posición.

Djokovic en el US Open 2026

El tenista serbio se despidió del quinto lugar del ranking en tan sólo dos semanas, debido a su desempeño durante el US Open de este año. Djokovic fue eliminado a penas durante la primera ronda en el Arthur Ashe Stadium, contra el argentino Mariano Navone, quien actualmente ocupa el lugar 45 del ranking.

A pesar de que en el encuentro Djokovic llevó su resistencia al máximo y que no se sentía bien de salud, el serbio cayó ante el argentino en el quinto set (con 4 horas y 36 minutos de partido), llevándolo hasta las lágrimas en los últimos momentos del enfrentamiento.

Djokovic cae en primera ronda y es eliminado del US Open REUTERS

Por su parte, Navone se despidió de la competencia en los dieciseisavos de final contra su compatriota Tomás Etcheverry, lo que significó un logro importante, ya que desde el 2021 un argentino no llegaba a los octavos de final del US Open.

¿Qué sigue para Djokovic?

El tenista de 39 años aún no se ha pronunciado al respecto sobre si se acerca su retiro profesional de las canchas. Actualmente, el único tenista activo del Big 3 del tenis masculino es Djokovic, puesto que Rafael Nadal se retiró en 2024 a los 38 años y Roger Federer en 2022 a los 41 años.

La última vez que Djokovic había caído en la primera ronda de un torneo de Grand Slam fue hace 20 años, a sus 18 años en el Australian Open de 2006. Por otra parte, su último título de Grand Slam fue en el US Open del 2023.

Al finalizar el encuentro contra Navone, el serbio manifestó que viene arrastrando temas físicos en prácticamente todos los partidos del año y lo catalogó como “un problema serio”.

Vómitos, arcadas, hay un problema serio. Todo mi cuerpo comienza a colapsar, entre calambres y dolores”, declaró Djokovic.

Dichas afirmaciones encendieron las alarmas de si se acerca el retiro de uno de los mejores tenistas de los últimos años o si Djokovic tomará medidas al respecto para alargar su carrera en el tenis.