Cruz Azul aplasta 6-0 en Copa Fundadores y despierta ilusión de bicampeonato

Cruz Azul aplastó 6-0 a Comunicaciones de Guatemala y levantó el trofeo de la Copa Fundadores en duelo correspondiente al último amistoso previo a realizar su debut en el Apertura 2026 de la Liga MX, donde podrían consagrarse como bicampeones del futbol mexicano.

Durante el partido celebrado en Ciudad Cooperativa, donde los aficionados cementeros abarrotaron el inmueble, La Máquina de Joel Huiqui impuso condiciones desde el primer instante del compromiso, por lo que al minuto de juego, Christian Ebere definió desde fuera del área a primer poste para abrir el marcador (1-0 al 1’).

El vendaval celeste se mantendría y en el minuto 2 llegó el 2-0 por parte del mismo delantero nigeriano, quien recibió un balón al espacio, ganó por velocidad e incrementó la ventaja azul al definir por encima del portero rival.

Charly Rodríguez no se quedaría fuera de la fiesta cementera, por lo que con un disparo que se coló al ángulo del conjunto centroamericano concretaba la goleada (3-0) apenas a los 6 minutos de haber iniciado el compromiso en Hidalgo.

El 4-0 llegó al minuto 9 por conducto de un autogol, aprovechando una descolgada por el costado de la izquierda comandada por Omar Campos y generando que se estremecieran las redes del conjunto guatemalteco una vez más.

Para cerrar el marcador antes de culminar la primera mitad, Luka Romero se coló entre los mediocampistas y defensores para que con la pierna zurda marcara el 5-0 al minuto 26; el compromiso bajó de revoluciones y los centroamericanos sufrieron de una expulsión en el ocaso de los primeros 45’.

Finalmente, en la segunda mitad se realizaron diversas modificaciones que terminaron con un disparo de larga distancia por parte de Luka Romero, quien cerró el 6-0 definitivo (66') y enciende la llama de la ilusión para unirse a los bicampeones en la historia de la Liga MX en este próximo semestre.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Apertura 2026?

Atlético San Luis será el rival que intentará abollar la corona de Cruz Azul, conjunto que luce su décima estrella con la incertidumbre sobre el futuro de Erik Lira.

Estos son los detalles que envuelven al partido de la Jornada 1 correspondiente al Apertura 2026 para el conjunto que dirige Joel Huiqui, mismo que se llevará a cabo en el Estadio Libertad Financiera:

Día: viernes 17 de julio, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG