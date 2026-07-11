Sergio 'Kun' Agüero elogia a Javier Aguirre y respalda a Rafael Márquez rumbo al 2030

La eliminación de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial 2026 sigue provocando eco a nivel internacional. Tras la dolorosa eliminación del Tri ante Inglaterra, una voz de peso mundial salió en defensa de Javier Aguirre. Se trata de Sergio ‘Kun’ Agüero, quien no dudó en elogiar el proceso del estratega mexicano y recordar el impacto que tuvo en su carrera europea.

El histórico exfutbolista argentino coincidió con el director técnico mexicano durante su etapa dorada en el Atlético de Madrid, un periodo que dejó una huella imborrable en el sudamericano.

“Aguirre es un padre para mí”

Con un enorme gesto de agradecimiento, el 'Kun' recordó sus primeros años en el conjunto Colchonero y colocó al 'Vasco' en un pedestal como uno de sus grandes mentores en el balompié de máxima exigencia.

Aguirre es un padre para mí”, soltó de manera contundente el exdelantero de la Albiceleste.

Respecto a las críticas tras no poder guiar a México al ansiado sexto partido en la justa mundialista, Agüero dejó en claro que la eliminación pasó por la jerarquía del rival y no por una mala gestión en el banquillo azteca.

Se enfrentó a un equipo difícil, nada que reprochar”, manifestó el argentino, blindando la gestión de Javier Aguirre ante el entorno mediático.

Visto bueno para el proceso de Rafa Márquez rumbo a 2030

Finalmente, el exjugador del Barcelona y Manchester City rompió el silencio sobre el relevo generacional en el banquillo Tricolor. Agüero dio su voto de confianza a Rafael Márquez, quien tomará las riendas del proyecto de la Selección Mexicana de cara al ciclo del Mundial 2030.