Norris comanda la primera práctica en Brasil; Checo Pérez ausente y Herta logra la superlicencia

El piloto estadunidense Colton Herta completó los kilómetros necesarios para poder aspirar a la superlicencia y convertirse en el compañero de equipo de Sergio Pérez en Cadillac en el 2027, esto luego de rodar con el coche del mexicano en la primera práctica del Gran Premio de Sao Paulo 2026 donde el británico Lando Norris consumó la primera posición.

Lando Norris y McLaren marcaron la pauta al registrar el tiempo más rápido de la sesión con una marca de 1m11.717s. Detrás del piloto británico, el flamante nuevo campeón mundial de Fórmula 1, Kimi Antonelli, colocó a su Mercedes en la segunda posición a solo 0.082 segundos, seguido muy de cerca por el Red Bull de Max Verstappen, quien cerró el top 3 con una diferencia de 0.236 segundos respecto al líder.

Detrás de ellos se ubicó Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes). El británico de la marca alemana afrontará una sanción de posiciones en la parrilla por cambios de componentes.

La sesión también estuvo marcada por la presencia de jóvenes talentos y pilotos de pruebas. El francés Isack Hadjar dio la sorpresa al colocar su Red Bull en la sexta plaza, justo por delante del italiano Gabriele Mini, quien ocupó el asiento de Pierre Gasly en Alpine finalizando séptimo. Por su parte, el brasileño Gabriel Bortoleto hizo vibrar a la afición local al ubicar su Audi en el octavo escalón producto de las gomas blandas.

En el fondo de la tabla, Valtteri Bottas guio el desarrollo de Cadillac en la posición 15, superando al piloto de reserva de Williams, Luke Browning (17.º), y al debutante brasileño Rafael Câmara, quien sumó kilómetros con Haas en el lugar 18 de cara a su primer fin de semana de competencia.

Por su parte, el estadounidense Colton Herta condujo el segundo auto de Cadillac finalizando 20.º, logrando la cuota de kilometraje necesaria para aspirar a la superlicencia. Dino Beganovic (21.º) rodó con el Ferrari de Charles Leclerc, mientras que el británico Freddie Slater (22.º) provocó una bandera roja al detener su Audi en pista tras tomar el asiento de Nico Hülkenberg.

Top 10 FP1 del Gran Premio de Sao Paulo de la F1 2026