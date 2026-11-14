Liga MX: seis equipos deben minutos de menor antes de la última jornada

Seis equipos de la Liga MX todavía tienen minutos pendientes para cumplir con la regla de menores del Apertura 2026, cuando resta una jornada para concluir la fase regular. Tigres encabeza la lista con 102 minutos por sumar, mientras que Puebla, Monterrey, Santos Laguna, Toluca y León también necesitan completar la cuota de mil 170 minutos.

La última oportunidad llegará en la fecha 17, cuando los clubes deberán utilizar a jugadores nacidos a partir de 2004 para alcanzar el tiempo establecido. El incumplimiento puede derivar en sanciones deportivas y económicas, por lo que los equipos involucrados tendrán que resolver sus pendientes antes de terminar la fase regular.

Querétaro fue el último conjunto en cumplir con el requisito. Durante su partido pendiente de la jornada siete ante Rayados, disputado este sábado 14 de noviembre, los Gallos Blancos llegaron a mil 238 minutos y superaron la cifra obligatoria.

Yael Padilla está cerca de lso 700 minutos con Xolos. MexSport Agency

Tigres tiene el mayor adeudo de minutos

Los equipos que todavía necesitan sumar tiempo tienen diferentes cantidades pendientes para la última fecha del campeonato:

Puebla: 16 minutos.

Rayados de Monterrey: 18 minutos.

Santos Laguna: 36 minutos.

Toluca: 41 minutos.

León: 91 minutos.

Tigres: 102 minutos.

El conjunto de la UANL es el que enfrenta el mayor reto para completar la cuota. Los universitarios tendrán su último compromiso ante América, partido en el que deberán sumar los minutos necesarios para evitar incumplir la disposición de la Liga MX.

Aunque Tigres ya no tiene posibilidades de avanzar a la liguilla, todavía está obligado a cumplir con el requisito.

León, Santos Laguna y Rayados todavía tienen en disputa un boleto a la fase final del torneo. Para estos clubes, la administración de los minutos de jugadores menores tendrá que combinarse con sus objetivos deportivos en el cierre de la fase regular.

Tigres es el equipo con más minutos de menor pendientes. Jonathan Duenas/Mexsport

Xolos lidera la acumulación de minutos de menores

En el otro extremo de la clasificación se encuentra Tijuana, que es el equipo que más tiempo ha acumulado durante el Apertura 2026, con un total de 2 mil 626 minutos. Yael Padilla, Gil Mora y Ramiro Árciga figuran entre los futbolistas nacidos después de 2004 que más participación han tenido con los Xolos.

Necaxa ocupa el siguiente lugar, con más de 2 mil 300 minutos distribuidos entre nueve jugadores. Atlante también superó esa cantidad, mientras que América rebasó los 2 mil 200 minutos, con siete futbolistas distintos que contribuyeron a su registro.

La regla de menores busca impulsar la participación y el desarrollo de jóvenes talentos en el futbol mexicano.