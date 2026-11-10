Histórica goleada del Valencia de Javier Aguirre al Tavernes en la Copa del Rey

El Valencia no pasa por buen momento en LaLiga, pero en su debut en la Copa del Rey demostraron la alta superioridad ante el Tavernes y le propinó un 0-6 imponente para avanzar en la Copa del Rey.

Javier Aguirre tomó este partido con mucha seriedad, pese a que era un partido de mucha diferencia en calidad, algo que quedó demostrado en los 90 minutos.

No corría ni un minuto de juego y Dani Raba anotaba el primer gol del partido, señal de lo que iba a hacer el encuentro.

Al minuto 11 llegó el segundo tanto, obra de Hugo Duro. Tan sólo 7 minutos después, Rioja anotó el tercer gol, después de un tiro de esquina.

Al 22’, Elliot cobró de excelente manera un tiro libre, con plena colaboración de la barrera y con ello, el cuarto tanto del Valencia. encaminando la goleada Ché.

Para el segundo tiempo, al 57’ Aimar Blázquez hacía el primer gol en su cuenta, solamente empujando el esférico y al minuto 68 selló su doblete y el marcador final.

Victoria en confianza para el Valencia

Era evidente la superioridad en calidad por parte del Valencia sobre el Tavernes, sin embargo, el lograr una victoria tan contundente como la de hoy va a generar mucha confianza para los de Javier Aguirre.

Hoy demostraron buen funcionamiento colectivo, manejaron bien los tiempos y sus jugadores fueron contundentes-

A pesar de no verse bien en el torneo local, el la Copa del Rey demuestra grandes cosas y ahora tendrá que esperar el sorteo para ver a quien enfrenta en Segunda Ronda.