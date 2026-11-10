Mets agendan reunión con Tarik Skubal y entran de lleno en la puja por el zurdo

Los Mets de Nueva York agendaron una reunión con Tarik Skubal para la próxima semana en California y entraron de lleno en la puja por el principal abridor disponible en la agencia libre de Grandes Ligas. El zurdo, ganador del Cy Young en 2024 y 2025, es la opción más destacada para encabezar una rotación que el club busca reforzar tras quedarse fuera de la postemporada por segundo año consecutivo.

De acuerdo con un reporte del NY Post, Skubal tiene previsto reunirse con varios equipos en California y los Mets figuran entre los favoritos para contratarlo. Steve Cohen, dueño del club de Nueva York, declinó comentar sobre el lanzador, mientras que Scott Boras, su agente, evitó pronunciarse sobre la reunión y su fecha.

David Stearns, presidente de operaciones de beisbol de los Mets, identificó la llegada de un abridor de primera línea como una de las prioridades del club para este invierno. Nueva York tuvo la segunda nómina más alta de Grandes Ligas en 2026, sólo por detrás de los Dodgers, y volvió a quedarse sin jugar en octubre.

Skubal terminó la campaña con marca de 12-7 y 2.72 de efectividad entre los Tigres de Detroit y los Dodgers de Los Ángeles, que lo adquirieron en la fecha límite de cambios. El zurdo y Cristopher Sánchez fueron los únicos lanzadores que acumularon al menos 590 entradas en las últimas tres temporadas.

Dodgers y Padres también están en el panorama

Los Dodgers tienen la posibilidad de retener a Skubal después de incorporarlo para la recta final de la temporada. Los Padres de San Diego también mostraron interés en el zurdo, por lo que los Metstendrán competencia de al menos dos clubes de la División Oeste de la Liga Nacional.

Skubal ganó 32 millones de dólares en 2026, una cifra récord para un jugador que llegó a una audiencia de arbitraje salarial. En la agencia libre, una de las referencias para su próximo contrato es el acuerdo de 325 millones de dólares por 10 años que los Dodgers le dieron a Yoshinobu Yamamoto.

La reunión con los Mets quedó agendada para dos semanas antes del 1 de diciembre, fecha en que vence el convenio colectivo de Grandes Ligas. Ese plazo puede acelerar las negociaciones de los clubes que busquen cerrar un acuerdo con Skubal bajo las reglas actuales.