Jokic acapara miradas en México; podría sumar otro triple-doble en el duelo internacional de la NBA

Nikola Jokic llegó a México con una bolsa llena de triples-dobles que lo tienen en seguro camino a conquistar la cima de esta estadística muy pronto. Pese al historial de 201 con el que está en el segundo sitio de todos los tiempos, el pívot serbio es cauteloso al no comprometerse que la Arena Ciudad de México se sumará a su listado de conquistas con un nuevo partido de por lo menos 10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias cuando este sábado 7 de noviembre se enfrente con los Denver Nuggets a los Indiana Pacers.

La afición mexicana está expectante de ver al espectactular pívot sobre la duela de la Arena Ciudad de México, en el juego 35 de la liga en suelo mexicano desde 1992. Únicamente el esloveno Luka Doncic ha escrito su nombre en la historia de los juegos de la NBA en México como el jugador que registró un triple doble cuando consumó la hazaña con los Dallas Mavericks en 2019. De lograrlo, Jokic se colocaría a siete más de igualar la marca de todos los tiempos de Russell Westbrook con 209.

“Ya lo veremos… No lo sé, tal vez sí, tal vez no…”, dijo Doncic ante una elaborada pregunta en la que le cuestinaban si sería capaz de lograr el triple-doble 202 frente a los aficionados mexicanos.

Jokic sabe de la pasión mexicana con la NBA

La estrella de los Nuggets fue la que más revuelo causó desde su arribo a México. En la Arena Ciudad de México, los aficionados que tuvieron la oportunidad de estar durante la práctica abierta de los equipos, eran a quien más buscaban para un recuerdo.

“Para ser honesto, he visto muy poco (de México). Ha sido un largo viaje hasta el hotel (el jueves). Estoy feliz de ver a la gente aquí… Es una gran ciudad, no me esperaba esto, no había estado aquí antes, es una gran ciudad”, dijo Jokic frente a un hervidero de prensa que peleaba por un espacio para tener sus impresiones. “Sé que va a ser un gran partido, porque sé de la pasión de los aficionados mexicanos, así que será una gran experiencia”.

Para Jokic volvió la oportunidad de salir de las fronteras de Estados Unidos y Canadá para formar parte de una cartelera de juegos internacionales de la NBA, algo que disfruta al conocer culturas diferentes.

“Ya me ha tocado antes jugar en Londres, me parece que es algo grandioso, ver a la gente venir al partido. La NBA es un show que es grandioso poder ver como jugadores, estar en contacto con los fanáticos”.