Rick Carlisle, invicto en México: el coach de los Pacers presume dos victorias en el país

Rick Carlisle solo tiene dulces recuerdos de su experiencia en México. El coach vuelve ahora con Indiana Pacers con los frescos recuerdos de lo que vivió hace casi una década, cuando tuvo la oportunidad de estar en la capital para uno de los duelos internacionales de la NBA por primera vez. Dos veces son las que ha estado en el país, y en ambas salió con el puño en alto en señal de victoria.

Carlisle encabezó la expedición de los Pacers en su llegada a México para el partido de este sábado 7 de noviembre, con el que la NBA celebrará 35 en su vasta historia vinculada con el país y que comenzó hace 24 años con el primero de los partidos programados en 1992.

Carlisle, uno de los coaches con más triunfos

El coach que ocupa la decimoprimera posición en el listado histórico de máximos ganadores en la historia de la NBA con 1,015 triunfos, presume una marca perfecta en sus dos viajes al sur de la frontera de Estados Unidos. El 12 de enero de 2017 disfrutó del triunfo de los Mavericks 113-108 ante los Phoenix Suns, una historia que repitió dos años después cuando el 12 de diciembre se impuso con los Mavs 122-111 a los Detroit Pistons.

“¡La arena es espectacular! Ya he estado en un par de ocasiones antes con los Mavericks y los llenos fueron asombrosos con gente muy entusiasta y que ama el basquetbol”, dijo Carlisle al final de la práctica de los Pacers.

“Las últimas dos veces que estuve aquí, los juegos fueron nocturnos; ahora nos tocará jugar a las cuatro de la tarde y espero ver a toda la gente de México igual de entusiasta que las veces anteriores”.

Los Indiana Pacers dejan la lista de equipos que no han jugado en México con este viaje. Ricardo Thomas

Una temporada para la revancha para los Pacers

Carlisle perdió hace un par de años las Finales de la NBA ante el Oklahoma Thunder, una serie que marcó al equipo por la lesión de su estrella Tyrese Haliburton en el séptimo duelo de la serie. Sin él en la duela, la campaña pasada tuvo el peor registro en la historia de los Pacers con una penosa marca de 19-63.

Para el duelo de mañana no podrá contar con Haliburton debido a una lesión que lo marginó del viaje a México, pero confía que tiene un equipo joven con el que es capaz de consolidar una buena base para el futuro.

“Es una liga muy dura y desafortunadamente la temporada pasada fue muy dura para nosotros; afortunadamente tenemos la vuelta de algunos jugadores después de problemas muy fuertes y eso ayudará para que lo hagamos mejor”.