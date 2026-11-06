La NBA llega a su partido 35 en México: Nikola Jokic encabeza la fiesta en CDMX

La NBA volverá a encender la pasión por el basquetbol en México este sábado 7 de noviembre. La Arena Ciudad de México recibirá el partido entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, un encuentro encabezado por el tres veces Jugador Más Valioso (MVP), Nikola Jokic, y que marcará el juego número 35 de la liga en territorio nacional desde 1992.

El compromiso representa otro capítulo en una relación que suma más de tres décadas. México es el país que más partidos de la NBA ha albergado fuera de Estados Unidos y Canadá, y esta será la quinta temporada consecutiva con un encuentro de fase regular en la capital.

La historia comenzó el 27 de octubre de 1992, cuando los Houston Rockets vencieron 104-102 a los Dallas Mavericks en el Palacio de los Deportes. Desde entonces, la liga ha convertido a México en una de sus sedes internacionales más recurrentes.

Los Nuggets regresan y los Pacers debutan en México

Denver disputará su segundo partido en México. Su primera visita ocurrió en 2006, cuando enfrentó a los Golden State Warriors en Monterrey, con el mexicano Eduardo Nájera entre sus jugadores. Dos décadas después, la franquicia regresa con una de las grandes figuras de la NBA: Nikola Jokic, quien condujo a la franquicia a conquistar el único campeonato de su historia en 2023.

El pívot serbio llega con tres premios MVP de temporada regular, obtenidos en 2021, 2022 y 2024. Su presencia representa uno de los principales atractivos para los aficionados que acudirán a la Arena CDMX.

Para Indiana, en cambio, será su primera presentación en territorio mexicano. Los Pacers se convertirán en la franquicia número 23 que disputa un partido de la NBA en el país.

El equipo no contará con Tyrese Haliburton, quien sufrió una dolencia al inicio de la temporada en la que volvió después de perderse la campaña pasada por una lesión en el tendón de Aquiles que sufrió durante las Finales de 2025.

Ante su ausencia, Pascal Siakam será una de las principales figuras de Indiana. El camerunés ya sabe lo que significa ser campeón de la NBA, pues conquistó el título de 2019 con los Toronto Raptors.

La NBA en México: cifras de una relación histórica

El interés por el partido también se refleja en la demanda de entradas. De acuerdo con las cifras compartidas por la organización, la plataforma de venta registró una fila virtual de 81,000 usuarios, mientras que los boletos se agotaron en cuestión de horas.

La NBA cuenta con una comunidad de aproximadamente 33 millones de seguidores en México, uno de sus mercados internacionales más importantes. Además, el encuentro será transmitido a más de 200 países y territorios.

Como referencia, el partido de 2025 entre los Detroit Pistons y los Dallas Mavericks reunió a 20,385 espectadores en la Arena Ciudad de México.

Luka Doncic y Trae Young comparten el récord de anotación

La historia de la NBA en México también tiene sus marcas individuales. El récord de puntos en un partido de temporada regular disputado en el país es de 41 unidades, una cifra que comparten Luka Doncic y Trae Young.

El esloveno consiguió esa producción con los Dallas Mavericks el 12 de diciembre de 2019, ante Detroit. Cuatro años después, el 9 de noviembre de 2023, Young igualó la marca durante la victoria de los Atlanta Hawks frente al Orlando Magic.

Doncic también es el único jugador que ha registrado un triple-doble en un partido de temporada regular de la NBA en México. Su actuación de 2019 incluyó 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.

Ahora, la Arena Ciudad de México se prepara para recibir a Jokic y sumar otro capítulo a una historia que convirtió al país en una de las sedes internacionales más importantes de la NBA.

La NBA en México, en cifras

35 partidos: el total que habrá disputado la NBA en México después del encuentro de este sábado.

16 partidos de temporada regular: incluido el duelo entre Nuggets y Pacers.

19 partidos de pretemporada: completan el historial de la liga en el país.

20,850 pesos: precio de uno de los boletos más caros, correspondiente a primera fila.

Todos los partidos de temporada regular de la NBA en México

El encuentro de este sábado será el número 16 de temporada regular en el país. Estos son los 15 anteriores:

1997: Houston Rockets 108-106 Dallas Mavericks

2014: Houston Rockets 113-101 Minnesota Timberwolves

2015: Boston Celtics 114-97 Sacramento Kings

2017: Dallas Mavericks 113-108 Phoenix Suns

2017: Phoenix Suns 108-105 San Antonio Spurs

2017: Brooklyn Nets 100-95 Oklahoma City Thunder

2017: Miami Heat 101-89 Brooklyn Nets

2018: Orlando Magic 97-91 Chicago Bulls

2018: Orlando Magic 96-89 Utah Jazz

2019: Dallas Mavericks 122-111 Detroit Pistons

2019: San Antonio Spurs 121-119 Phoenix Suns (tiempo extra)

2022: Miami Heat 111-101 San Antonio Spurs

2023: Atlanta Hawks 120-119 Orlando Magic

2024: Miami Heat 118-98 Washington Wizards